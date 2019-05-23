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Трех "целительниц" оштрафовали за нетрадиционное лечение горожан в Петропавловске

22.05.2019, 12:04 6319
Петропавловск. 22 мая. Kazakhstan Today - Три последовательницы запрещенного оккультно-мистического движения "Ата Жолы" занимались нетрадиционным лечением в Петропавловске, передает Kazakhstan Today.
 

По 63 тыс. тенге штрафа заплатили три жительницы Петропавловска. Оперативниками было установлено, что они занимаются деятельностью по методу запрещенного в судебном порядке оккультно-мистического движения "Ата Жолы". Якобы имея целительные способности, они занимались нетрадиционным лечением жителей областного центра. Убеждая людей, что их недуг не поддается традиционной медицине, они использовали различные способы внушения и предметы для исцеления", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области.

 
Вели прием так называемые целительницы на съемных квартирах. Не имея медицинского образования и ни единого сертификата целителя, женщины принимали людей и убеждали их для полного исцеления посетить святые места. При этом называли определенную сумму для поездки в эти места, сопровождая своих "клиентов". Свою вину "целительницы" признали, оплатив административный штраф. 
 

Их участие в деятельности запрещенного религиозного объединения подпадает под действие части 10 статьи 489 "Нарушение законодательства РК об общественных объединениях, а также руководство, участие в деятельности незарегистрированных в установленном законодательством РК порядке общественных, религиозных объединений, финансирование их деятельности" КоАП РК, за что предусмотрен штраф в размере 50 МРП. Если кто-либо располагает информацией о подобных нарушениях, просим сообщать по телефонам 39-43-90, 39-43-91", - призвал начальник управления по противодействию экстремизму Департамента полиции региона майор полиции Руслан Мухамбетжанов.

 
Напомним, 2 января 2019 года в Карасайском районе Алматинской области 28-летний мужчина скоропостижно скончался после процедуры "изгнания бесов, проведенной целителем.
 

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