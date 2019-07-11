Потерявшую память женщину разыскивают в Северном Казахстане

Петропавловск. 10 июля. Kazakhstan Today - Отделом криминальной полиции УП Петропавловска разыскивается без вести пропавшая 65-летняя Елена Найф, передает Kazakhstan Today.



"Женщина страдает частичной потерей памяти, не ориентируется в городе. Прибыв в Петропавловск для лечения в мае прошлого года, она покинула квартиру родственницы, с тех пор о её местонахождении ничего неизвестно", - сообщили в пресс-службе департамента полиции СКО.



Приметы пропавшей: рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые, рыжие, длинные, глаза светлые. Была одета в чёрный берет, светлую бежевую ветровку, зелёное длинное платье.



Полицейские просят всех, располагающих сведениями о пропавшей, обратиться по телефонам: 8 (7152) 39-48-37, 39-48-07, 8-747-239-11-61 либо 102.



С начала года полицейские СКО зарегистрировали 88 обращений о без вести пропавших. Из них в настоящее время разыскано 84, причём 58 - в дежурные сутки.



Также с начала года зарегистрировано 16 случаев исчезновения несовершеннолетних. Все подростки найдены и переданы заявителям, как правило, в дежурные сутки.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства