Пожар в дендропарке Шымкента: виновные будут наказаны

Фото: otyrar.kz
ШЫМКЕНТ. 20 ИЮЛЯ - В дендропарке Шымкента произошел пожар на площади 0,25 гектара, возгорание произошло из-за не убранной сухой травы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Инцидент произошел 19 июля в 18.55. На данный момент пожар полностью ликвидирован, сообщает Otyrar.
Первые пожарные подразделения, прибывшие на место происшествия, установили, что на территории парка горит сухая трава. Пожар локализован в 19.25, полностью потушен в 19.31. Площадь пожара составила 0,25 га, в тушении задействованы 24 сотрудника и 5 единиц техники службы пожаротушения ДЧС г. Шымкент", - сообщили в ДЧС Шымкента.
Пострадавших и погибших в пожаре нет. Поскольку территория дендропарка не очищена от сухой травы, ответственные лица понесут административную ответственность, заявили в ДЧС.