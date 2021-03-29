Система Orphus

При пожаре в жилом доме в Семее эвакуировали 60 человек

28.03.2021 17929
При пожаре в жилом доме в Семее эвакуировали 60 человек
СЕМЕЙ. 28 МАРТА - При пожаре в многоквартирном доме в Семее было эвакуировано 60 жильцов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщил, что возгорание произошло в квартире на пятом этаже по улице Первый микрорайон в многоквартирном пятиэтажном жилом доме.
 
На момент прибытия пожарных подразделений горела мебель, личные вещи. Сотрудники службы пожаротушения эвакуировали хозяйку квартиры, женщину 1946 года рождения. С признаками отравления угарным газом ее доставили в больницу. Ее супруг, 1938 года рождения, был спасен пожарными из сильно задымленного помещения. Спасатели по лестничному маршруту оперативно эвакуировали 60 человек, из них 20 детей.
 
Для тушения пожара задействовано 17 пожарных и 4 единицы техники. В 19.43 огонь был полностью ликвидирован. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая