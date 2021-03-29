При пожаре в жилом доме в Семее эвакуировали 60 человек

СЕМЕЙ. 28 МАРТА - При пожаре в многоквартирном доме в Семее было эвакуировано 60 жильцов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщил, что возгорание произошло в квартире на пятом этаже по улице Первый микрорайон в многоквартирном пятиэтажном жилом доме.

На момент прибытия пожарных подразделений горела мебель, личные вещи. Сотрудники службы пожаротушения эвакуировали хозяйку квартиры, женщину 1946 года рождения. С признаками отравления угарным газом ее доставили в больницу. Ее супруг, 1938 года рождения, был спасен пожарными из сильно задымленного помещения. Спасатели по лестничному маршруту оперативно эвакуировали 60 человек, из них 20 детей.

Для тушения пожара задействовано 17 пожарных и 4 единицы техники. В 19.43 огонь был полностью ликвидирован. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении.

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