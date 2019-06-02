При взрывах на заводе в Дзержинске пострадали 38 человек

Дзержинск. 1 июня. Kazakhstan Today - Число пострадавших при взрывах на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 38 человек, передает Kazakhstan Today.

Пострадали 38 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии", - сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

Состояние 25 пострадавших оценивается как средней степени тяжести. У девяти легкие травмы. Погибших нет.

В МЧС добавили, что открытое горение на заводе ликвидировано. "Открытого горения нет, происходит очаговое тление", - уточнили в МЧС.

Также сообщается, что пять сотрудников завода "Кристалл" работали в цеху на момент возникновения пожара. По предварительным данным, их успели эвакуировать.

На предприятии подтвердили, что, "действительно, в одном из зданий произошел пожар, в результате последовавшего за возгоранием взрыва есть разрушения".

По данным пресс-службы МЧС РФ, площадь пожара составляет 100 квадратных метров, ему присвоен третий номер сложности.

В ликвидации последствий взрывов задействованы около 350 человек и порядка 40 единиц техники.

Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" был открыт в 1950 годы. Специализируется на создании взрывчатых веществ и составов, а также безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации. В 2011 году начал работу под управлением государственной корпорации "Ростехнологии".

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