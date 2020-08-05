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Причиной гибели борцов в Жамбылской области стало опрокидывание автомобиля

04.08.2020, 15:23 10315
Причиной гибели борцов в Жамбылской области стало опрокидывание автомобиля
Тараз. 4 августа. Kazakhstan Today - В департаменте полиции Жамбылской области прокомментировали ДТП, унесшее жизни трех казахстанских спортсменов, передает Kazakhstan Today.
 

3 августа 2020 года, примерно в 06.40, на 193-м километре автотрассы республиканского значения Западная Европа - Западный Китай" 21-летний водитель автомашины марки "Мазда-323", двигаясь из Алматы в Тараз, не справился с рулевым управлением. Его автомобиль опрокинулся на правую обочину дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте скончались два пассажира, один из которых - кандидат в мастера спорта по вольной борьбе. В ЦРБ Кордайского района с различными травмами госпитализированы трое мужчин, среди них кандидат в мастера спорта по вольной борьбе и мастер спорта по вольной борьбе, который на следующий день умер в больнице", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

 
По факту ДТП начато досудебное расследование. Назначены судебно-медицинская и экспертиза исследования технического состояния ТС.
 
Как сообщалось ранее, в автокатастрофе погибли трое казахстанских борцов.
 

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