Причины гибели четырех сотрудников "Астана су арнасы" выясняют полиция и спецкомиссия

Нур-Султан. 23 мая. Kazakhstan Today - В столице начато расследование по факту гибели четырех человек в колодце на проспекте Момышулы, передает Kazakhstan Today.
Несчастный случай произошел сегодня, 23 мая, в 16.24.
При проведении работ на участке канализационно-насосной станции четыре работника получили отравление биогазами. По данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц". Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.
В Минтруда для расследования обстоятельств трагедии образована специальная комиссия.
"Для выяснения причин и обстоятельств случившегося группового несчастного случая в Нур-Султане, в результате которого погибли четверо сотрудников ГКП "Астана су арнасы", приказом Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК образована специальная комиссия. Комиссию возглавляет главный государственный инспектор труда Нур-Султана. В ее состав также вошли представители работников и работодателя", - сообщили в пресс-службе министерства.
По данным пресс-службы акима столицы, погибших могло быть больше - с признаками отравления метаном в городскую больницу №1 доставлен еще один работник предприятия.
Пациент доставлен бригадой скорой помощи. Он в сознании, жалуется на головные боли, кашель. Госпитализирован в отделение токсикологии с диагнозом "отравление сероводородом (метан), средней степени тяжести. Несчастный случай на производстве", - сообщили в больнице. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.
Смертельные отравления в колодцах ранее произошли в Капшагае и вблизи села Алгабас Алматинской области.
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