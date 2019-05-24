Причины гибели четырех сотрудников "Астана су арнасы" выясняют полиция и спецкомиссия

Несчастный случай произошел сегодня, 23 мая, в 16.24.

При проведении работ на участке канализационно-насосной станции четыре работника получили отравление биогазами. По данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц". Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

В Минтруда для расследования обстоятельств трагедии образована специальная комиссия.

"Для выяснения причин и обстоятельств случившегося группового несчастного случая в Нур-Султане, в результате которого погибли четверо сотрудников ГКП "Астана су арнасы", приказом Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК образована специальная комиссия. Комиссию возглавляет главный государственный инспектор труда Нур-Султана. В ее состав также вошли представители работников и работодателя", - сообщили в пресс-службе министерства.

По данным пресс-службы акима столицы , погибших могло быть больше - с признаками отравления метаном в городскую больницу №1 доставлен еще один работник предприятия.

Пациент доставлен бригадой скорой помощи. Он в сознании, жалуется на головные боли, кашель. Госпитализирован в отделение токсикологии с диагнозом "отравление сероводородом (метан), средней степени тяжести. Несчастный случай на производстве", - сообщили в больнице. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.

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