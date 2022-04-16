Пропавшего мужчину вторые сутки ищут в Акмолинской области

Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - В Акмолинской области вторые сутки ищут пропавшего 26-летнего мужчину, передает KAZAKHSTAN TODAY.
О пропаже сына-музыканта в отдел полиции Жаркаинского района заявил местный житель, сообщает Polisia.kz.
Мужчина сообщил, что 14 апреля около 16.00 дня молодой человек вышел из дома в неизвестном направлении и до обращения в полицию не вернулся. Заявитель также сообщил, что сын ранее неоднократно уходил из дома, но конфликтов в семье не было", - сообщили в полиции.
Для установления местонахождения пропавшего созданы шесть поисковых групп из числа сотрудников Жаркаинского отдела полиции и волонтеров.
Поисковые работы велись в Державинске, близлежащих населенных пунктах, на берегу реки Ишим и в других местах.
Работа по поиску без вести пропавшего продолжается. Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшего мужчины, обратиться по телефону 102. Приметы: рост 175 - 180 см, азиатской внешности, худощавого телосложения. Был одет: черная куртка, белая футболка, серые джинсы и кроссовки темного цвета", - проинформировали в полиции.