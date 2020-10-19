Пьяный шымкентец пытался взорвать газовый баллон в доме с детьми

Шымкент. 18 октября. Kazakhstan Today - Пьяный житель Шымкента заявил, что собирается взорвать газовый баллон у себя дома, в котором находились двое маленьких детей, передает Kazakhstan Today.

В пожарную службу за помощью обратился участковый полицейский - он рассказал, что житель частного дома жилого массива Айнатас Енбекшинского района хочет покончить жизнь самоубийством, сообщает "Хабар 24".

На месте происшествия спасатели выяснили, что 42-летний мужчина, будучи пьяным, открыл 50-литровый газовый баллон и оставил в комнате двух детей 4 и 8 лет. В любую минуту мог произойти взрыв. Все это произошло в результате семейной ссоры.

Спасатели, оценив ситуацию, без промедлений забежали в комнату, закрыли кран газового баллона и вынесли на улицу, а детей эвакуировали в безопасное место.

Медики осмотрели детей - помощь им не понадобилась. Они остались с мамой. Мужчину между тем забрали сотрудники правоохранительных органов.

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