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Пьяный шымкентец пытался взорвать газовый баллон в доме с детьми

18.10.2020 14473
Пьяный шымкентец пытался взорвать газовый баллон в доме с детьми
Шымкент. 18 октября. Kazakhstan Today - Пьяный житель Шымкента заявил, что собирается взорвать газовый баллон у себя дома, в котором находились двое маленьких детей, передает Kazakhstan Today.
 
В пожарную службу за помощью обратился участковый полицейский - он рассказал, что житель частного дома жилого массива Айнатас Енбекшинского района хочет покончить жизнь самоубийством, сообщает "Хабар 24".
 
На месте происшествия спасатели выяснили, что 42-летний мужчина, будучи пьяным, открыл 50-литровый газовый баллон и оставил в комнате двух детей 4 и 8 лет. В любую минуту мог произойти взрыв. Все это произошло в результате семейной ссоры.
 
Спасатели, оценив ситуацию, без промедлений забежали в комнату, закрыли кран газового баллона и вынесли на улицу, а детей эвакуировали в безопасное место.
 
Медики осмотрели детей - помощь им не понадобилась. Они остались с мамой. Мужчину между тем забрали сотрудники правоохранительных органов.
 

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