Пьяный водитель автокрана разъезжал по улицам Кокшетау

КОКШЕТАУ. 5 АВГУСТА - 4 августа, в 02.30, в Кокшетау сотрудники батальона патрульной полиции, отправившись по маршруту патрулирования, обратили внимание на автокран, двигавшийся по улице Капцевича, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Маневры, совершаемые большегрузной машиной, показались полицейским подозрительными. Остановив автокран, полицейские пытались поговорить с водителем. Он отказывался выходить из машины, а позже оказал неповиновение, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

36-летнему горожанину предложили пройти медицинское освидетельствование. Как выяснилось, он находился в состоянии алкогольного опьянения "средней степени".

Проверка по базам данных показала, что 15 октября 2019 года мужчина был лишен права управления транспортным средством сроком на 5 лет.

Начато досудебное производство по части 1 статьи 346 УК РК (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица). Избрана мера пресечения "содержание под стражей". Ведется следствие.

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