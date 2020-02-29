Атырау. 28 февраля. Kazakhstan Today - Пять человек погибли при столкновении двух автомобилей на трассе Кульсары - Тенгиз, передает Kazakhstan Today.

Сегодня утром на трассе Кульсары - Тенгиз, в 25 километрах от вахтового поселка Тенгиз Атырауской области, столкнулись два автомобиля, сообщает Polisia.kz





В машине Chevrolet Aveo с российским учетом находились четыре гражданина Казахстана. Все погибли на месте аварии. В салоне второго автомобиля "Лада-2131", двигавшейся во встречном направлении, ехали жители Западно-Казахстанской области. Водитель от полученных травм погиб, пассажир был доставлен в больницу.

Начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП, будут назначены судебные экспертизы.

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