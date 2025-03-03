02.03.2025, 17:23 62186
Пятеро детей и двое взрослых погибли в Мангистауской области
Фото: акимат Мангистауской области
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Актау. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 2 марта в частном жилом доме в селе Баскудук Мунайлинского района Мангистауской области погибли семь человек, в том числе пятеро детей, сообщили в пресс-службе акимата региона.
Прибывшие для оказания помощи спасатели и бригады скорой медицинской помощи обнаружили на месте происшествия семь человек, из них пятеро несовершеннолетних, все они скончались на месте. По предварительной версии ДЧС Мангистауской области, трагедия произошла вследствие нарушения правил эксплуатации газового оборудования", - проинформировали в акимате.
Выяснилось, что погибшие - граждане Узбекистана, они имели вид на временное проживание в РК.
Для расследования причин чрезвычайного происшествия создана комиссия, которую возглавил первый заместитель акима Мангистауской области Ербол Избергенов.
Родственникам погибшей семьи будет оказана всесторонняя помощь, в том числе в погребении. Ситуация находится на личном контроле акима Мангистауской области", - отметили в пресс-службе.
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02.03.2025, 09:42 78326
В Актюбинской области на трассе столкнулись грузовик и пассажирский автобус
Фото: МЧС РК
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Актобе. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Ночью в 40 км от поселка Иргиз в Актюбинской области произошло столкновение грузового автомобиля с пассажирским автобусом сообщением Уфа - Самарканд, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
По данным ведомства, ДТП произошло на закрытом участке трассы Самара - Шымкент. Пострадавших нет.
Сотрудники МЧС эвакуировали 33 гражданина Узбекистана. Для них предоставили другой автобус.
01.03.2025, 16:04 112596
Упавший глазом на нож трехлетний мальчик скончался в больнице Петропавловска
Мальчик находился в коме, медики боролись за его жизнь, однако спасти ребенка не удалось
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Петропавловск. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Трехлетний мальчик, проткнувший глаз ножом, скончался в больнице, сообщили в управлении здравоохранения Северо-Казахстанской области.
Мальчик находился в коме, медики боролись за его жизнь, однако спасти ребенка не удалось.
Ребенок скончался в реанимации. Поступил в многопрофильную детскую областную больницу 19 декабря 2024 года в крайне тяжелом, агональном состоянии с раной в области левой глазницы", - рассказали в управлении.
Трагический случай произошел 19 декабря. Трехлетний малыш упал глазом на нож. Ребенка срочно доставили в реанимацию.
Напомним, 12 февраля психически нездоровый подросток напал в лифте с ножом на пятилетнего мальчика и нанес ему порезы.
01.03.2025, 13:06 120141
КамАЗ столкнулся с грузовым поездом в Атырауской области
Фото: Пресс-служба КТЖ
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Атырау. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Работники локомотивной бригады пострадали при столкновении поезда с КамАЗом в Атырауской области, сообщили в пресс-службе АО "НК Казахстан темiр жолы".
1 марта в 10.20 на железнодорожном переезде станции Тендык по вине водителя грузового автомобиля допущено столкновение с грузовым поездом. В результате аварии пострадали работники локомотивной бригады. С рельсов сошли локомотив и 11 порожних вагонов", - говорится в сообщении КТЖ.
В компании сообщили, что в минувшем году из-за нарушения водителями автотранспортных средств правил дорожного движения на железнодорожных переездах произошло 28 ДТП.
Дополнено 01.03.2025
Шесть пассажирских поездов задержали из-за столкновения грузового состава с КамАЗом на железнодорожном переезде в Атырауской области, сообщает пресс-служба КТЖ.
Задержаны поезда по следующим направлениям:
•№313 "Атырау - Мангистау";
•№314 "Мангистау - Атырау";
•№42 "Алматы - Атырау";
•№41 "Атырау - Алматы";
•№123 "Волгоград - Ташкент";
•№691 "Атырау - Актобе".
Для доставки пассажиров выделили автобусы до ближайшей станции Каработан и в обратном направлении. Им также будет предоставлено питание.
На участке ведутся ремонтно-восстановительные работы.
Напомним, 23 декабря на железнодорожном переезде участка Бейнеу - Кульсары водитель грузовика допустил столкновение с поездом. Тогда в результате аварии никто не пострадал.
28.02.2025, 19:35 155846
Первоклассник скончался в Актобе
Почти 30 минут медики проводили реанимационные мероприятия
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Актобе. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 28 февраля, около 7.30 во дворе одного из домов в Актобе скончался 7-летний школьник. Вместе с матерью и сестрой он собирался идти в школу, сообщает портал "Мой город".
Мальчик вышел раньше матери и сестры и во дворе дома упал без сознания, ему вызвали скорую. Вызов поступил в 7.39 утра, в 7.44 бригада была уже на месте. Мальчик был в состоянии клинической смерти. Почти 30 минут медики проводили реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось. На диспансерном учете он не состоял, на здоровье не жаловался.
В мессенджерах и соцсетях распространились слухи, что на ребенка напала бродячая собака, однако эту информацию в полиции опровергли, сообщив что признаков насильственной смерти на теле не было, одежда на нем была цела. В управлении образовании сообщили, что учитель неправильно поняла, что произошло, и признала, что дала неверную информацию.
Полицейские изучают данные видеокамер с места, где скончался первоклассник, также ждут результатов экспертизы, чтобы выяснить, что произошло с ребенком.
28.02.2025, 19:12 159391
В результате взрыва на шахте в Хромтау пострадали четыре человека
Фото: Depositphotos
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Актобе. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате кратковременного воспламенения воздушной среды в добычном блоке шахты "Болашақ" Донского горно-обогатительного комбината ожоги разной степени тяжести получили четверо сотрудников. Они были доставлены в больницу, сообщает пресс-службу АО "ТНК "Казхром".
После осмотра один из сотрудников отпущен домой, двое находятся на стационарном лечении, еще один - в реанимации.
Все сотрудники подняты наверх. Работы на шахте на добычном блоке приостановлены до устранения причин инцидента.
По данному факту департамент полиции Актюбинской области начал досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных или строительных работ.
25 февраля шахтинский городской суд вынес приговор обвиняемым по делу о гибели пятерых шахтеров на шахте "Казахстанская" в Карагандинской области.
28.02.2025, 17:28 163751
Казахстанский сноубордист погиб в горах Кыргызстана
Фото: Depositphotos
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Бишкек. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане погиб казахстанец, катавшийся на сноуборде на горнолыжной базе "Каракол", сообщает 24.kg со ссылкой на пресс-службу УВД Иссык-Кульской области.
Инцидент произошел накануне, 27 февраля, на горнолыжном спуске.
В милицию сообщили о несчастном случае. На место сразу же прибыла следственно-оперативная группа, которая установила, что 43-летний гражданин Казахстана спускался на сноуборде и столкнулся со своим приятелем. От полученных травм мужчина скончался на месте", - рассказали правоохранители.
Назначены все необходимые экспертизы, выясняются обстоятельства инцидента.
Около 1,5 года назад в горах Алматы погиб лыжник, спровоцировавший сход снежной лавины на леднике Туюк су.
28.02.2025, 09:48 192201
В Алматы хирурги извлекли из желудка двухлетнего ребенка более ста магнитов
Фото: ЦДНМП
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Алматы. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы хирурги извлекли из желудка двухлетнего ребенка 105 магнитных бусин. Об этом сообщили в Центре детской неотложной медицинской помощи (ЦДНМП) Алматы.
Ребенок 2 лет 3 месяцев поступил в центр 20 февраля с жалобами на возможное проглатывание инородного тела. Со слов родителей, около недели назад во время визита в гости ребенок мог проглотить металлические магниты, однако их точное количество оставалось неизвестным.
При проведении рентгенографии органов брюшной полости был выявлен конгломерат из множества металлических предметов размером 6,2 × 2,2 см. Ребенка экстренно госпитализировали для удаления инородного тела. Первоначально специалисты попытались извлечь предметы эндоскопическим путем, однако из-за плотного скопления магнитов это оказалось невозможно. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства - лапаротомии и гастротомии. В ходе операции из желудка ребенка извлекли 105 магнитных бусин", - проинформировали в центре.
После хирургического вмешательства пациент был переведен в отделение реанимации, а затем в хирургическое отделение. В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное.
Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы напоминает родителям о важности бдительности при выборе игрушек и настоятельно рекомендует следить за безопасностью детей, чтобы избежать подобных ситуаций.
27.02.2025, 21:30 186806
В Мангистауской области по дороге в аэропорт застряли более 300 человек
Фото: МЧС РК
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Актау. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 27 февраля, в Мангистауской области в связи с сильным снегопадом, гололедом на трассе Актау - Аэропорт автомобили с людьми застряли в снежных заносах, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Спасатели из снежных заносов отбуксировали на очищенный участок дороги 152 авто, в которых находилось 362 человека. Пострадавших нет.
Аварийно-спасательные работы продолжаются. Сотрудники МЧС активно патрулируют сложные участки дорог на технике высокой проходимости, проверяя наличие застрявших автомобилей и оказывая необходимую помощь. Спасатели продолжают работать в круглосуточном режиме.
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