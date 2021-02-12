Ребенок и трое взрослых погибли при пожаре в СКО

Петропавловск. 11 февраля. Kazakhstan Today - На месте пожара частного дома в городе Булаево Северо-Казахстанской области найдены тела четырех человек, в том числе ребенка, передает Kazakhstan Today.

В ходе ликвидации пожара были обнаружены безжизненные тела четырех человек: мужчины, хозяина дома, 1993 года рождения, его супруги, 1992 года рождения, их сына, 2017 года рождения и женщины (личность устанавливается)", - говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции СКО.

По информации полицейских сообщение о пожаре в деревянном частном доме в городе Булаево района имени Жумабаева поступило 11 февраля в 97.02.

В полиции рассказали, что на момент прибытия пожарного подразделения кровля дома горела открытым пламенем. Вскоре в доме произошел взрыв газового баллона, обрушилась кровля.

В 09.03 пожар был локализован и ликвидирован в 13.54.

В результате пожара огнём дом уничтожен полностью. Причина и материальный ущерб устанавливаются. Родным погибших оказывается психологическая помощь", - добавили полицейские.

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