Роженица с ребенком скончались в Наццентре акушерства в Алматы

Алматы. 29 мая. Kazakhstan Today - В Алматы в Национальном центре акушерства и гинекологии при загадочных обстоятельствах скончалась роженица с ребенком. О трагедии, произошедшей в середине мая, стало известно только сейчас, передает Kazakhstan Today.

Врачи эту историю тщательно скрывают. Официального подтверждения удалось добиться только от санитарных врачей мегаполиса, сообщает astanatv.kz

Известно, что погибшей было 26 лет. Она жительница Алматы. Родные просят не называть ее имени.

Рожала девушка естественным путем. Малыш появился на свет весом свыше 4 килограммов. Однако спустя время мать умерла. Следом скончался и новорожденный.

По информации источников телеканала, предварительной причиной смерти является эмболия околоплодными водами. Это осложнение объясняют как попадание околоплодных вод в кровоток роженицы, что впоследствии может вызвать сильное кровотечение.

Точные причины гибели роженицы и ее ребенка станут известны по результатам расследования. Пока известно, что врача, принимавшего роды, отстранили от работы.

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