Сбежавшего из воинской части солдата нашли в 40 километрах от Тараза

ТАРАЗ. 30 МАРТА - Солдат-срочник, сбежавший из воинской части в Таразе, найден, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Солдату механизированной бригады оставалось служить еще полгода. Почему он ушел, сослуживцы не понимают. Какие-либо неуставные взаимоотношения они отрицают, а покинувшего часть солдата характеризуют достаточно спокойным. Оружия при нем не было", - сообщает телеканал " Хабар 24 ".

Как сообщила руководитель пресс-службы таразского гарнизона Минобороны РК Дина Мухаринова, солдат был обнаружен сегодня рано утром в одной из кошар в районе населенного пункта Акыртобе в Жамбылской области.

Это 40 километрах от Тараза. Он жив и здоров, не травмирован. Поисковая группа его накормила и в настоящее время юноша на пути следования в Тараз. Дальнейшую судьбу молодого человека решит военная прокуратура. Решение будет вынесено после выяснения всех обстоятельств произошедшего", - заключили в пресс-службе таразского гарнизона.

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