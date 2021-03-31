Система Orphus

Сбежавшего из воинской части солдата нашли в 40 километрах от Тараза

30.03.2021 17929
Сбежавшего из воинской части солдата нашли в 40 километрах от Тараза
ТАРАЗ. 30 МАРТА - Солдат-срочник, сбежавший из воинской части в Таразе, найден, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ранее сообщалось, что 19-летний Нурасыл Арысбаев ночью самовольно покинул воинскую часть. Поиски военнослужащего велись на протяжении четырех дней. 
 

Солдату механизированной бригады оставалось служить еще полгода. Почему он ушел, сослуживцы не понимают. Какие-либо неуставные взаимоотношения они отрицают, а покинувшего часть солдата характеризуют достаточно спокойным. Оружия при нем не было", - сообщает телеканал "Хабар 24".

 
Как сообщила руководитель пресс-службы таразского гарнизона Минобороны РК Дина Мухаринова, солдат был обнаружен сегодня рано утром в одной из кошар в районе населенного пункта Акыртобе в Жамбылской области. 
 

Это 40 километрах от Тараза. Он жив и здоров, не травмирован. Поисковая группа его накормила и в настоящее время юноша на пути следования в Тараз. Дальнейшую судьбу молодого человека решит военная прокуратура. Решение будет вынесено после выяснения всех обстоятельств произошедшего", - заключили в пресс-службе таразского гарнизона.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая