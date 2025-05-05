04.05.2025, 10:57 16806
Семнадцатилетний юноша утонул во время рыбалки в Атырау
Погибший подросток занимался дзюдо, участвовал в соревнованиях и считался подающим надежды спортсменом
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Атырау. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Семнадцатилетний юноша утонул во время рыбалки в селе Еркинкала близ города Атырау, сообщает Atyrau Online.
По данным издания, трагедия произошла 3 мая. Во время рыбалки 17-летний юноша упал с моторной лодки в реку и утонул.
По данным ДЧС Атырауской области, к поисково-спасательной операции привлечены 19 спасателей, 5 единиц техники и 6 плавсредств. Также задействованы сотрудники полиции - 8 человек, 3 единицы техники и 1 лодка. Поиски продолжаются.
Известно, что погибший подросток 2007 года рождения занимался дзюдо, участвовал в соревнованиях и считался подающим надежды спортсменом.
Ранее в Шымкенте первоклассник утонул в неогороженном котловане с водой.
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04.05.2025, 14:20 11906
Легковой автомобиль, поезд и пассажирский автобус столкнулись в Таразе
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Тараз. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Пассажирский автобус, железнодорожный состав и легковой автомобиль столкнулись в Таразе.
Судя по кадрам, снятым очевидцами на месте происшествия, машину буквально зажало между поездом и автобусом.
По данным КТЖ, авария произошла 4 мая в 11.25 на переезде частного подъездного пути станции Бурыл, на участке Тараз - Жанатас.
Водитель легкового автомобиля Mercedes нарушил правила пересечения железнодорожного переезда и допустил столкновение с вагонами грузового состава. Жертв нет", - сообщили в КТЖ.
В пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области рассказали, что пострадали два человека: 57-летний водитель автомобиля и 13-летний пассажир. Они доставлены в больницу с сотрясением головного мозга и множественными ушибами.
Напомним, 27 апреля тракторист погиб при столкновении с поездом на переезде Есиль - Аркалык.
Ранее машинисту поезда чудом удалось избежать столкновения с застрявшим на рельсах джипом в Алматинской области.
Напомним, из-за частых и порой смертельных аварий, которые происходят по вине водителей, выезжающих на железнодорожные пути, в Казахстане ужесточили ответственность за нарушение правил безопасности на железной дороге.
04.05.2025, 13:39 13256
Камнепад произошел в алматинском ущелье Алмарасан
Жертв и пострадавших нет
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Алматы. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ущелье Алмарасан в Алматы из-за сильного ливня и ветра произошел камнепад, сообщает пресс-служба ДЧС.
Жертв и пострадавших нет.
Судя по опубликованному в соцсетях видео, камни упали на деревянные строения возле горячих источников, где обычно бывает много туристов. К счастью, людей в это время там не было.
Падение камней спровоцировали погодные условия: порывистый ветер и проливной дождь. Камни упали на строение, возведенное частным инвестором. Пострадавших нет. Звонков на линию 112 не поступало. На место происшествия выезжали инспекторы Иле-Алатауского государственного национального природного парка. В настоящее время угрозы нет", - сообщили в пресс-службе ДЧС.
В департаменте напомнили, что алматинцам и гостям города рекомендовано временно воздержаться от походов в горы из-за объявленного штормового предупреждения.
Стоит отметить, что в Алматы уже на протяжении нескольких десятилетий идет активная застройка водоохранных зон. Внося изменения в проекты детальной планировки, вдоль рек вместо парков и скверов повсеместно "закладывают" многоквартирные жилые комплексы. В ряде районов города, в том числе в предгорьях, отсутствует система центральной канализации. Жилые дома, кафе, рестораны и другие объекты используют септики, из которых нечистоты попадают в речные и грунтовые воды и, соответственно, несут колоссальную угрозу заражения людей всевозможными инфекциями.
Ранее в эксклюзивном интервью агентству Kazakhstan Today юрист Петр Кодаш заявил о росте нарушений при строительстве в водоохранных и природоохранных зонах.
03.05.2025, 10:05 34351
Вторые сутки тушат камыш на побережье Каспия близ Атырау Дополнено
Угрозы распространения огня на населенные пункты нет
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Атырау. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области тушат возгорание камыша, которое возникло еще 1 мая в 40 километрах от Атырау.
Как сообщили в областном ДЧС, пожар возник 1 мая около 18.30 в 40 километрах от села Таскала города Атырау. Было выявлено 4 очага горения камыша.
С огнем борются 101 человек и 21 единица техники. Спасатели отметили, что тушение осложняется высотой и густотой камыша, заболоченной местностью, а также сильными порывами ветра, что увеличивает площадь распространения пожара.
По состоянию на 18.30 2 мая пожар удалось потушить на площади 50 га. Горение на 400 га самоликвидировалось. Общую площадь устанавливают специалисты.
Работы по тушению оставшихся очагов горения продолжаются. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет", - добавили в ДЧС.
Дополнено 03.05.2025, 15.00
Позже в ДЧС сообщили, что возгорание камыша на площади 75 га было полностью ликвидировано 3 мая в 7.20. Общая площадь пожара составляет около 475 га.
Позже в ДЧС сообщили, что возгорание камыша на площади 75 га было полностью ликвидировано 3 мая в 7.20. Общая площадь пожара составляет около 475 га.
02.05.2025, 17:58 44671
В самолет Шымкент - Астана при посадке попала птица
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В самолет, летевший из Шымкента в Астану, при посадке попала птица, сообщает пресс-служба авиакомпании SCAT.
На время ожидания по причине замены поврежденной детали пассажирам запланированного к вылету рейса Астана - Шымкент было предоставлено размещение в отеле, а также обеспечено питание в терминале. Обращаем ваше внимание на то, что компания не имеет влияния на передвижение птиц, и просит с пониманием относиться к переносам расписания, связанным с подобными ситуациями. Безопасность пассажиров - наш главный приоритет", - заверили в авиакомпании.
Ранее в аэропорту Актау из-за технической неисправности экстренно сел самолет Air Astana.
30.04.2025, 14:04 76881
Жительница Уральска обвинила полицейских в избиении и самоуправстве
Потерпевшая просит признать действия сотрудников полиции во время обыска незаконными и намерена требовать моральной и материальной компенсации
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Уральск. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Уральска заявила об избиении и самоуправстве со стороны сотрудников полиции, которые, по ее словам, незаконно проникли на территорию ее дома, сообщает "Мой город".
По данным источника, женщина обнаружила полицейских у себя во дворе 24 апреля, когда вернулась вечером домой. По ее словам, стражи порядка не давали ей попасть домой, а потом участковый ударил ее кулаком.
На вопрос: "Что происходит?" я получила удар кулаком от участкового. От удара я упала на землю и получила ссадины и гематомы, я порвала пиджак и брюки. Далее они начали пинать меня ногами, при этом все фиксировалось на их нагрудные жетоны, сами они также снимали все на видео. Полицейские отобрали у меня сумку, телефон, ключи. Я просила вернуть мои вещи, не понимала, что вообще происходит. У меня было непонимание. Ведь я пришла в собственный дом. Мне никто не представился, не предоставил никаких документов, не сообщили о цели своего присутствия. Только потом они покинули мой двор", - рассказала пострадавшая.
По ее словам, позже выяснилось, что полицейским нужен был соседний дом, на обыск которого у них было постановление.
Они не имели права входить на мою территорию, а они через мой двор проникли к соседке. Я сама юрист, работаю в частной организации и прекрасно знаю, что они должны были сначала предоставить постановление на обыск, самим представиться и предложить добровольно впустить их на территорию. Ничего такого не было. Самое гнусное, что полицейские каждое свое действие сопровождали словами: "Именем закона!". О каком законе они говорят, если сами его нарушают? Протокол об обыске тоже не вручили", - рассказывает пострадавшая.
После случившегося женщина обратилась в травмпункт, где ей дали заключение о наличии ушибов. За медицинской помощью обратилась и мама Каировой, которой выставлен диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей затылка. После этого женщина обратилась в Абайский отдел полиции, чтобы пожаловаться на сотрудников.
Однако мне отказали во всех первичных процедурах, не допросили меня, не присвоили мне статус потерпевшей, не направили на СМЭ. Под различными предлогами выпроводили меня. Я подозреваю, что руководство Абайского ОП пытается выгородить своих сотрудников", - заявила женщина.
Она рассказала, что заявление у нее приняли только после звонка на "102", там же провели первичный допрос и приняли все документы.
Я требую, чтобы возбудили уголовное дело по факту проникновения в частную собственность и чтобы мое дело рассматривали не заинтересованные лица, а независимые", - подчеркнула женщина.
Она просит признать действия сотрудников полиции во время обыска незаконными. Также она записалась на прием к генеральному прокурору. Екатерина в гражданском порядке намерена требовать моральной и материальной компенсации. Дело будет рассматриваться в следственном суде.
Между тем, в департаменте полиции ЗКО уверены, что следственно-оперативные действия сотрудников полиции были осуществлены в соответствии с действующим законодательством РК. Обыск проводился на основании санкции суда, в присутствии понятых и с обязательной видеофиксацией, как того требует процедура. При этом стражи порядка подчеркнули, что никакого рукоприкладства со стороны полицейских не было, что подтверждается видеозаписями", - пишет сайт.
В департаменте полиции ЗКО заявили, что все действия сотрудников полиции были задокументированы. Уведомление об основаниях и правах было предоставлено. В рамках следственных мероприятий сотрудники действовали в пределах своих полномочий.
28.04.2025, 16:21 106196
Автобус столкнулся с троллейбусом в Алматы Дополнено
Фото: telegram/Almaty Live
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Алматы. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Авария с участием автобуса и троллейбуса произошла сегодня в Алматы.
Фото происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.
По данным департамента полиции Алматы, ДТП произошло в 11.45 в Бостандыкском районе.
Водитель автобуса, следуя по проспекту Абая в восточном направлении, допустил столкновение с троллейбусом на остановке", - рассказали в полиции.
По предварительным данным, за медицинской помощью обратились 13 человек.
Расследование по факту аварии проводит управление полиции Бостандыкского района.
Дополнено 28.04.2025, 19.51
По информации управления здравоохранения Алматы, в стационары доставлены 10 пострадавших. Семь взрослых были направлены в Центральную городскую клиническую больницу, трое детей - в Центр детской неотложной медицинской помощи. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой с рекомендациями наблюдения в поликлинике по месту жительства.
В ноябре прошлого года в Алматы столкнулись поезд и автобус. Пострадали 6 пассажиров общественного транспорта.
В 2023 году близ ГКБ № 7 в Алматы произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса. Три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. Во время движения автобуса один из пассажиров ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей и автомобили. Напавший на водителя дебошир получил 8 лет тюрьмы.
27.04.2025, 18:50 129031
В Карагандинской области тушат природный пожар
Фото: Depositphotos
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Караганда. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели локализовали природный пожар на открытой территории Бахтинского лесничества в Каркаралинском районе Карагандинской области, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
МЧС зафиксировано возгорание сухой травы и лесных колков.
В ликвидации возгорания задействованы 157 человека личного состава, 26 единиц техники, один беспилотный летательный аппарат, три воздушных судна "Казавиаспас" МЧС с водосливными устройствами, один вертолет "Казавиалесоохраны", сотрудники МИО, Бахтинского лесничества, Кувского лесхоза, десантники "Казавиалесоохраны" и добровольные пожарные формирования сельских округов", - рассказали в МЧС.
В ведомстве отметили, что тремя воздушными судами МЧС произведено 6 сбросов воды. Угрозы населенным пунктам нет. Работы по тушению пожара продолжаются.
Ранее сообщалось, что в Казахстане лесхозам выделят более 26 млрд тенге на обновление пожарной техники.
27.04.2025, 12:09 131536
Тракторист погиб при столкновении с поездом на переезде Есиль - Аркалык
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Костанай. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На железнодорожном переезде участка Есиль - Аркалык произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель трактора, сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы".
Несмотря на исправно действующую переездную сигнализацию, водитель трактора грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на переезд перед движущимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. В результате происшествия водитель трактора получил травмы, несовместимые с жизнью", - проинформировали в КТЖ.
Напомним, из-за частых и порой смертельных аварий, которые происходят по вине водителей, выезжающих на железнодорожные пути, в Казахстане ужесточили ответственность за нарушение правил безопасности на железной дороге.
Ранее машинисту поезда чудом удалось избежать столкновения с застрявшим на рельсах джипом в Алматинской области.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?