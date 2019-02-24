Павлодар. 7 февраля. Kazakhstan Today - Семья из четырех человек насмерть отравилась угарным газом в Павлодарской области, передает Kazakhstan Today.

Утром 7 февраля в селе Узынбулак Баянаульского района Павлодарской области в двухквартирном жилом доме из-за неисправности печного отопления на твердом топливе получила отравление угарным газом и скончалась на месте семья из четырех человек: мужчина 1979, женщина 1980 и дети 2004 и 2007 годов рождения", - сообщила пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.

Казахстанцев призывают соблюдать правила эксплуатации отопительных печей, нарушение которых может привести к необратимым последствиям.

В частности, при эксплуатации печного отопления не допускается: оставлять без присмотра топящиеся печи; размещать подготовленное для сжигания топливо, а также другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; применять для розжига печей на твердом топливе легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; применять в качестве топлива горючие вещества (твердые, жидкие, газообразные), не предусмотренные инструкциями по эксплуатации печей; топить печи в помещениях во время проведения в них мероприятий с массовым пребыванием людей.

Кроме этого, не допускается топить печи сверх установленного инструкциями по эксплуатации времени; сушить горючие вещества и материалы (обувь, одежду, дрова) на расстоянии менее 0,5 метра от поверхности печи и дымоходов.

Зола и шлак, содержащие раскаленные и тлеющие материалы, после выгребания из топок должны быть удалены в специально отведенное для них место, исключающее возможность возникновения пожара и пролиты водой.

Не допускается размещать горючие вещества, материалы, изделия и оборудование на расстоянии менее 1,25 метра до топочных отверстий печей и менее 0,7 метра до остальных нагретых частей печей.

Дымовые трубы котельных установок, работающих на твердом топливе, должны быть оборудованы искрогасителями и очищаться от сажи в соответствии с требованиями настоящего раздела.

Топливо (уголь) должно храниться в специально приспособленных для этого помещениях или на специально выделенных площадках, расположенных на расстоянии не ближе 8 метров от сгораемых строений.

Дымовые трубы, дымоходы и другие элементы отопительных печей и систем должны очищаться от сажи непосредственно перед началом, а также в течение отопительного сезона не реже: одного раза в три месяца - для отопительных печей; одного раза в два месяца - для печей и очагов непрерывного действия.

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