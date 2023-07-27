Шесть человек оказались в огненной ловушке в Акмолинской области   

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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Шесть человек спасли из огненной ловушки полицейские в Акмолинской области. Из них трое несовершеннолетних.





ЧП произошло поздно вечером 15 июля в одной из квартир ЖК "Нурай" в городе Косшы.





Polisia.kz





Огонь охватил 4-й этаж жилого дома и мог перекинуться на соседние помещения. Как сообщили очевидцы, в горящей уже квартире оставались люди, трое из которых несовершеннолетние дети. У жильцов не было возможности спуститься по лестничному пролету, так как он был полностью охвачен огнем.





Полицейские решили эвакуировать людей, оказавшихся в огненной ловушке, с помощью каната на третий этаж.









Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции и самих жильцов из пожара были эвакуированы несовершеннолетние 3, 10, 11 лет, 18-летняя девушка, 29-летняя женщина и 50-летний мужчина. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет", - сообщает Polisia.kz .





Все пострадавшие были доставлены в городскую больницу Астаны, где после осмотра были отпущены домой.





Также полицейские эвакуировали всех жильцов третьего подъезда. 10 из них размещены в гостиницах города.