Шымкентские полицейские обезвредили гранату

Фото Polisia.kz

ШЫМКЕНТ. 12 МАЯ -11 мая в одном из сел Шымкента местный пастух во время выпаса скота обнаружил предмет, похожий на гранату. Мужчина сообщил о случившемся в управление полиции Енбекшинского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прибывшие на место полицейские в ходе проверки обнаружили и обезвредили гранату черного цвета, сообщает Polisia.kz

Департамент полиции предупреждает: при обнаружении взрывного устройства рекомендуется отойти от него, предупредить окружающих о возможной опасности и немедленно сообщить в полицию по телефону 102.

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