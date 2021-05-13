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Шымкентские полицейские обезвредили гранату

12.05.2021 4699
Шымкентские полицейские обезвредили гранату
Фото Polisia.kz
ШЫМКЕНТ. 12 МАЯ -11 мая в одном из сел Шымкента местный пастух во время выпаса скота обнаружил предмет, похожий на гранату. Мужчина сообщил о случившемся в управление полиции Енбекшинского района, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Прибывшие на место полицейские в ходе проверки обнаружили и обезвредили гранату черного цвета, сообщает Polisia.kz
 
Департамент полиции предупреждает: при обнаружении взрывного устройства рекомендуется отойти от него, предупредить окружающих о возможной опасности и немедленно сообщить в полицию по телефону 102.
 

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