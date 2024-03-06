Ситуация спокойная: глава МЧС отчитался перед Токаевым о последствиях землетрясения в Алматы

Фото: ДП Алматы

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Алматы. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На дорогах Алматы после землетрясения, напугавшего горожан, наблюдается транспортный коллапс, сообщают жители мегаполиса.





Город встал", - сообщают с дорог Алматы перепуганные горожане.





Kazakhstan Today





Согласно данным центра оперативного управления, автомобильный трафик увеличен в округе общеобразовательных школ города и детских садов в связи с тем, что родители одновременно забирают своих детей домой, сообщили в департаменте полиции Алматы.





Сообщается, что свыше 120 экипажей патрульной полиции обеспечивают дорожную безопасность в городе.









Кроме того, алматинцы пожаловались на плохую сотовую связь и интернет после землетрясения. Находясь в панике, горожане не могли дозвониться до своих близких, чтобы удостовериться в их безопасности.





Жители мегаполиса назвали сложившуюся обстановку "инфраструктурным коллапсом". По их словам, в случае необходимости эвакуации граждан и оказания экстренной помощи переполненные транспортом дороги не позволят реализовать данные меры оперативно.





Стоит отметить, что хаотичная высотная застройка, пробки на дорогах, загрязненный воздух, дефицит воды, нехватка мест в детских садах и школах, недостаточная мощность коммунальных сетей - проблемы, которые на протяжении многих лет беспокоят жителей Алматы.





Пару дней назад жители Алматы потребовали от акима прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и тп.



