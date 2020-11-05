Скончался водитель грузовика, совершивший крупное ДТП в Алматы

Алматы. 4 ноября. Kazakhstan Today - Водитель неуправляемого грузовика, совершивший крупное ДТП в Алматы, скончался в больнице Алматы, передает Kazakhstan Today.
Заведующий приемным отделением Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) Алматы Даулет Чукманов рассказал, что мужчина, 1973 года рождения, поступил в экстренном порядке в приемное отделение больницы.
Со слов врача скорой медицинской помощи, травмы получил 3 ноября в результате ДТП. Бригадой скорой помощи доставлен сразу в реанимационный зал ЦГКБ в крайне тяжелом состоянии", - рассказал он.
По словам врача, после обследования пациент в экстренном порядке был взят на оперативное вмешательство по жизненным показаниям.
В департаменте полиции Алматы подтвердили, что водитель скончался.
Напомним, 3 ноября неуправляемый грузовик пронесся на большой скорости по улице Дулати в Алматы и попал в аварию.
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