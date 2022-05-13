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Скот массово заражается неизвестной болезнью в Акмолинской области

12.05.2022, 15:26 8116
Скот массово заражается неизвестной болезнью в Акмолинской области
Фото: кадр из видео
КОКШЕТАУ. 12 МАЯ - Массовое заболевание скота зарегистрировано в Ерейментауском районе Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Большое количество заболевших животных неизвестной этиологии зарегистрировано в пяти населенных пунктах Ерейментауского района (город Ерейментау, села Акмырза, Еркиншилик, Веренка и Енбек) и на 14 отгонных участках. Всего заболело в Ерейментауском районе 2,5 тысячи голов КРС и 1,7 тысячи голов МРС", - сообщили в областном управлении ветеринарии. 

 
Наибольшее количество заболевшего скота зарегистрировано в селе Еркиншилик. По данным управления, на 11 мая там заболело 2,3 тысячи голов КРС и 1,6 тысячи голов МРС. В настоящее время после симптоматического лечения ветеринарными врачами выздоровело 698 голов КРС и 300 голов МРС. 
 
Также в селе зарегистрирован падеж крупного рогатого скота - 19 голов.
 
Клинические признаки заболевания неизвестной этиологии схожи со стоматитом, ящуром и инфекционным ринотрахеитом.
 

Для установления диагноза на особо опасные заболевания из села Еркиншилик 11 и 29 апреля текущего года были направлены биологический (сыворотка крови и слюна) материал от больных животных в Национальный референтный центр по ветеринарии Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК. По результатам молекулярно-биологического исследования (…) результаты на ящур отрицательны", - проинформировали в управлении ветеринарии.

 
Владельцам животных в качестве профилактики не рекомендуется прием в пищу сырого молока, а также продуктов, приготовленных на его основе.
 
Вместе с тем в Комитете ветеринарного контроля и надзора МСХ проинформировали, что на сегодняшний день по результатам исследования биоматериалов больных животных в Референтном центре не выявлены ящур, инфекционный ринотрахеит и блютанг.
 

При установлении диагноза будут проведены необходимые противоэпизоотические мероприятия. Эпизоотическая ситуация находится на контроле ветеринарной службы региона", - отметили в комитете.


 

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ДТП с пассажирским автобусом на трассе в Жамбылской области: два человека погибли, 33 пострадали

12.05.2022, 19:41 5331
Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области
ТАРАЗ. 12 МАЯ - 12 мая на 571-м километре автодороги республиканского значения Западная Европа - Западный Китай произошло ДТП, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По предварительным данным, причиной аварии стало ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба ДП Жамбылской области.
 
Водитель рейсового автобуса не справился с управлением и совершил столкновение с прицепом трактора, движущегося в попутном направлении. В результате ДТП помощник водителя и пассажир автобуса скончались на месте, в больницу обратились 33 человека, трое из них находятся в реанимации.
 
На базе ДЧС Жамбылской области открыты телефоны горячей линии по предоставлению психологической помощи родным и близким пассажиров и водителей, находившихся в пассажирском автобусе. 
 
Сотрудники ДЧС региона на месте происшествия проводят аварийно-спасательные работы. Всего задействовано 38 сотрудников и 10 единиц техники от службы пожаротушения и 2 работника и 1 единица техники Центра медицины катастроф. Причины произошедшего выясняются компетентными органами.
 
Телефоны горячей линии: 8 (7262) 51-35-75, 51-41-67.
 

Упавшего в туалетную яму годовалого малыша спасли в Туркестанской области

12.05.2022, 18:06 6136
ТУРКЕСТАН. 12 МАЯ - Спасатели Туркестанской области спасли годовалого ребенка, который упал в выгребную яму рядом с домом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

12 мая 2022 года в службу "112" поступило сообщение о том, что в одном из домов в поселке Казыгурт Казыгуртского района Туркестанской области в туалетную яму глубиной 4 метра упал ребенок 2021 года рождения. В аварийно-спасательных работах задействованы 5 спасателей ДЧС Туркестанской области, 3 сотрудника службы скорой медицинской помощи и 2 сотрудника департамента полиции. В 15.03 спасатели с помощью спасательной веревки вытащили упавшего в яму ребенка и передали сотрудникам скорой помощи", - сообщили в областном ДЧС

 
Ребенка осмотрел врач, в настоящее время состояние малыша стабильное.


ДЧС просит родителей и взрослых не оставлять детей без присмотра. 

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане мужчина спас трехлетнюю девочку от падения из окна. 


 

Землетрясение произошло в 199 километрах от Алматы

12.05.2022, 15:44 7646
Землетрясение произошло в 199 километрах от Алматы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 12 МАЯ - Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в 199 километрах на северо-восток от города Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы 12 мая в 13.28 по алматинскому времени. Эпицентр землетрясения расположен в 199 километрах на северо-восток от города Алматы, сообщает сеть станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК. 
 
Энергетический класс землетрясения составил 9.9, магнитуда MPV 4.5, глубина 20 километров. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет. 
 

В Алматы зафиксировано 19 случаев падения деревьев

12.05.2022, 11:29 10356
В Алматы зафиксировано 19 случаев падения деревьев
АЛМАТЫ. 12 МАЯ - В городе Алматы из-за погодных условий зафиксировали 19 случаев падения деревьев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Из-за неблагоприятных погодных условий, в частности порывистого ветра и сильного дождя, произошел размыв грунта, который привел к ослаблению корневой системы как аварийных, так и здоровых деревьев. В службу спасения города Алматы поступило 19 сообщений о случаях падения стволов деревьев и больших веток, в результате чего пострадали 1 автомобиль и 1 дом", - сообщили в пресс-службе акимата Алматы. 

 
Ликвидация последствий происходит силами подрядных организаций акиматов районов и службой спасения города Алматы.

Ранее сообщалось, что улицы Алматы затопило после ливня.
 

Полицейские Алматы ищут анонима, "заминировавшего" колледж

11.05.2022, 19:46 22451
АЛМАТЫ. 11 МАЯ - Сообщение о заложенном взрывном устройстве в одном из колледжей Алматы поступило накануне около 18.00, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
К учебному заведению прибыли экстренные службы города. Занятий в выходные дни не было. Кроме нескольких человек из администрации и службы охраны в здании никого не было, сообщает городской департамент полиции в своем Telegram-канале.
 
Инспекторы патрульной полиции оцепили здание. Саперы и кинолог со специально обученной собакой взрывное устройство не обнаружили.
 
На полный осмотр ушло несколько часов. В полиции данный факт зарегистрирован. Ведутся поиски анонима.
 

В Костанайской области нашли тело сотрудника городской прокуратуры

11.05.2022, 18:27 23846
В Костанайской области нашли тело сотрудника городской прокуратуры
Фото: Depositphotos
КОСТАНАЙ. 11 МАЯ - 5 мая около 11.30 в лесополосе на территории Костанайского района на дереве в подвешенном состоянии обнаружено тело старшего прокурора отдела по защите общественных интересов Костанайской городской прокуратуры Дархана Бисахалова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Факт суицида Дархана Бисахалова, 08.08.1994 года рождения, зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований, расследованием занимается отдел полиции Костанайского района. Причины произошедшего выясняются, сообщает "КН".
 
Дархан Бисахалов трудовую деятельность начал с должности прокурора Денисовской районной прокуратуры. Стаж работы в органах прокуратуры - 4 года. У сотрудника осталась супруга и малолетняя дочь.
 

Улицы Алматы затопило после ливня

11.05.2022, 16:09 26656
АЛМАТЫ. 11 МАЯ - Днем в Алматы начался сильный дождь. В результате ливня оказались затопленными улицы и дворы города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сильные осадки в городе Алматы начались 11 мая 2022 года с 14.40. 
 
Как сообщили в департаменте по ЧС Алматы, по состоянию на 15.00 по городу Алматы на линию "112" и службу спасения "109" поступило 2 сообщения о затоплениях дворов на проспекте Райымбека, 234, двора и подвала по адресу: улица Айтиева, дома 8, 6, в Алмалинском районе. На место направлены соответствующие службы.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", сегодня ночью также временами ожидается сильный дождь, выпадение осадков прогнозируется с перерывами в течение трех ближайших суток.

 

После поступившего штормового предупреждения о сильных осадках приведены в готовность подрядные организации районных акиматов для своевременного привлечения их на ликвидацию затоплений, приготовлены инертные материалы. Казселезащитой усилен контроль на наблюдательных постах", - проинформировали в департаменте по ЧС города Алматы.

 
По данным акимата города, в целях предупреждения и ликвидации подтоплений организовано дежурство подрядных организаций. Для производства работ по обеспечению беспрепятственного пропуска и откачки воды задействованы мобильные бригады общей численностью 609 человек, 252 единицы спецтехники и 24 мотопомпы. Заготовлено 2050 мешков с песком.


 

Вода льется с потолка: в ЗКО из-за дождей затопило сельскую школу

11.05.2022, 15:01 25676
Вода льется с потолка: в ЗКО из-за дождей затопило сельскую школу
Фото: кадр из видео instagram/zhaloby_uralsk_official
УРАЛЬСК. 11 МАЯ - В селе Тайпак Западно-Казахстанской области в результате сильных ливней затопило сельскую школу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Видео затопленной школы опубликовал Instagram-паблик zhaloby_uralsk_official.
 

Затопленными оказались практически все классы, коридоры, спортзал и фойе", - сообщает портал "Мой ГОРОД"

 
По словам автора ролика, после проливных дождей вода в буквальном смысле льется с потолка, а техперсонал просто не успевает протирать полы и стены.
 

Выяснилось, что здание средней школы нуждается в капитальном ремонте. Из ответа управления образования ЗКО следует, что сейчас заключен договор между районным отделом образования и компанией ТОО "Таскала Транс Газ" о проведении строительно-монтажных работ. Капитальный ремонт обещают начать уже в этом месяце", - пишет сайт. 


 
Ранее сообщалось, что с улиц Атырау за сутки выкачали 40 тысяч кубов воды. Подтопления жилых домов и улиц произошли из-за сильных дождей. За два дня в городе выпала месячная норма осадков.
 

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