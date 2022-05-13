Скот массово заражается неизвестной болезнью в Акмолинской области

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КОКШЕТАУ. 12 МАЯ - Массовое заболевание скота зарегистрировано в Ерейментауском районе Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Большое количество заболевших животных неизвестной этиологии зарегистрировано в пяти населенных пунктах Ерейментауского района (город Ерейментау, села Акмырза, Еркиншилик, Веренка и Енбек) и на 14 отгонных участках. Всего заболело в Ерейментауском районе 2,5 тысячи голов КРС и 1,7 тысячи голов МРС", - сообщили в областном управлении ветеринарии.

Наибольшее количество заболевшего скота зарегистрировано в селе Еркиншилик. По данным управления, на 11 мая там заболело 2,3 тысячи голов КРС и 1,6 тысячи голов МРС. В настоящее время после симптоматического лечения ветеринарными врачами выздоровело 698 голов КРС и 300 голов МРС.

Также в селе зарегистрирован падеж крупного рогатого скота - 19 голов.

Клинические признаки заболевания неизвестной этиологии схожи со стоматитом, ящуром и инфекционным ринотрахеитом.

Для установления диагноза на особо опасные заболевания из села Еркиншилик 11 и 29 апреля текущего года были направлены биологический (сыворотка крови и слюна) материал от больных животных в Национальный референтный центр по ветеринарии Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК. По результатам молекулярно-биологического исследования (…) результаты на ящур отрицательны", - проинформировали в управлении ветеринарии.

Владельцам животных в качестве профилактики не рекомендуется прием в пищу сырого молока, а также продуктов, приготовленных на его основе.

Вместе с тем в Комитете ветеринарного контроля и надзора МСХ проинформировали, что на сегодняшний день по результатам исследования биоматериалов больных животных в Референтном центре не выявлены ящур, инфекционный ринотрахеит и блютанг.

При установлении диагноза будут проведены необходимые противоэпизоотические мероприятия. Эпизоотическая ситуация находится на контроле ветеринарной службы региона", - отметили в комитете.



