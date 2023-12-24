Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии  

36-летняя водитель автобуса с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга легкой степени госпитализирована в отделение нейрохирургии

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Алматы. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В управлении общественного здравоохранения Алматы рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом, произошедшем накануне вечером.





По словам медработников, пострадавшая женщина 50 лет с множественными переломами тела была госпитализирована в отделение реанимации. Состояние пациентки оценивают как тяжелое за счет сочетанной травмы и травматического шока.





Другой пострадавший - мужчина 55 лет с диагнозом "черепно-мозговая травма" госпитализирован в отделение нейрохирургии.





36-летняя водитель автобуса с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга легкой степени также госпитализирована в отделение нейрохирургии.





Пострадавший ребенок осмотрен мультидисплинарной бригадой детской городской клинической больницы № 2 в составе хирурга, травматолога, нейрохирурга, в результате выставлен диагноз "ушиб мягких тканей левого коленного сустава". Наложена гипсовая повязка. Ребенка отправили на амбулаторное лечение.





В Сети появилось видео наезда автобуса на людей и автомобили.







