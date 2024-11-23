22.11.2024, 15:23 31366
Смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Караганде
Пассажир автомобиля и водитель автобуса госпитализированы
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Караганда. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Караганде, сообщили в областном департаменте полиции.
В 9.15 на 15-й магистрали в Караганде столкнулись автомобиль "Лада Приора" и маршрутный автобус "Ютонг".
В результате водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. Его пассажир и водитель автобуса госпитализированы.
Как уточнили в полиции, на момент аварии в салоне автобуса находилось 30 человек. Среди них пострадавших нет.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы.
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22.11.2024, 15:38 28386
Двое детей попали в больницу после прыжка из окна горящей многоэтажки в Аксае
Фото: Кадр из видео
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Актау. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Двоих детей, выпрыгнувших из окна горящей квартиры в многоэтажном жилом доме в городе Аксае, доставили в больницу, сообщает "Мой город".
Пожар произошел утром 22 ноября в доме № 19 10-го микрорайона города Аксая. По данным ДЧС ЗКО, в квартире на четвертом этаже горела мебель и личные вещи. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 12 человек, семеро из которых дети", - пишет источник.
Кадры с места происшествия сняли очевидцы.
На видео двое маленьких детей прыгают из окна четвертого этажа, а внизу их ловят мужчины с натяжным полотном. К сожалению, после падения второго ребенка край полотна сорвался", - сообщает сайт.
В настоящее время дети доставлены в больницу, об их состоянии в управлении здравоохранения ЗКО пообещали рассказать позже.
Пожар ликвидировали в 09.47. Причины возгорания устанавливают специалисты.
В акимате города сообщили, что ситуация находится у них на контроле и семье будет оказана помощь.
Трое детей и их дедушка погибли от отравления угарным газом в Костанайской области
Днем ранее в Астане из-за пожара в частном доме погибли четверо детей в возрасте от 2 до 13 лет.
22.11.2024, 14:59 34211
В области Абай кочегар пострадал при разрыве отопительного котла в школе
Пострадавший госпитализирован с ожогами
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Семей. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 22 ноября 2024 года в селе Урджар в средней школе имени Бауыржана Момышулы произошел разрыв котла в отдельно стоящей котельной, пострадал кочегар, сообщили в акимате области Абай.
По предварительным данным, авария произошла из-за нарушения циркуляции в системе отопления, что привело к повышению давления в котле.
В результате разрыва частично обрушилась крыша котельной на площади 18 квадратных метров. На месте происшествия работают сотрудники ДЧС и местных эксплуатационных служб.
Сообщается, что пострадал кочегар 1970 года рождения. С ожогами 2-й, 3-й степеней он госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы, его состояние стабильное.
Учебный процесс для 943 учащихся и 117 педагогов не нарушен. Благодаря резервному котлу здание школы продолжает отапливаться. В выходные дни будет установлен новый котел", - добавили в акимате.
20.11.2024, 20:51 87766
Пассажирский поезд Атырау - Алматы совершил экстренную остановку из-за неисправности
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 20 ноября в 14.34 на участке Арал Теңіз - Казалы пассажирский поезд № 42 Атырау - Алматы совершил экстренную остановку из-за неисправности технического вагона, сообщает пресс-служба КТЖ.
Специалисты провели осмотр и устранили неисправность. Поезд прибыл на станцию Казалы в 18.12. Для перевозки пассажиров назначен разовый поезд № 505/506 Казалы - Алматы-2, состоящий из стандартных вагонов. Отправление поезда запланировано на 20 ноября в 21.00, прибытие в Алматы - 21 ноября.
Напомним, 3 ноября на частном подъездном пути АО "Шубарколь Комир" станции Шубарколь произошел сход с рельсов трех грузовых вагонов.
18.11.2024, 14:45 123056
Сотрудник полиции ранил коллегу из служебного оружия в Жамбылской области
Фото: pixabay.com
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Тараз. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудник полиции во время патрулирования территории случайно выстрелил в спину своему коллеге, сообщает телеканал КТК.
16 ноября 2024 года при патрулировании обслуживаемой территории в служебном автомобиле при неосторожном обращении с оружием один сотрудник случайно выстрелил в спину другому. По факту халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия, возбуждено уголовное дело", - сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.
Пострадавшего госпитализировали в Кордайскую районную больницу.
По факту возбуждено уголовное дело, проводится служебная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
В феврале этого года в Алматы вынесли приговор полицейскому, который случайно застрелил коллегу. Он получил полтора года лишения свободы. Суд также взыскал с подсудимого в пользу потерпевшего 10 млн тенге морального ущерба и порядка 3,5 млн тенге материального ущерба.
18.11.2024, 14:10 124316
Трое детей и их дедушка погибли от отравления угарным газом в Костанайской области
Фото: МЧС РФ
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Костанай. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Четыре человека погибли от отравления угарным газом в селе Карынсалды Костанайской области. Трое из них - дети, сообщает Tobolinfo.
Трагедия произошла вчера около 13.00.
Четверо человек, в том числе дети 2021, 2022, 2016 года рождения, погибли от отравления угарным газом. Погиб также их дедушка 1957 года рождения. Отец семейства, мать, а также их сын 2020 года рождения были доставлены в больницу города Аркалыка", - пишет источник.
В сообщении отмечается, что семья относится к малообеспеченной, социально уязвимой группе.
Это уже второй несчастный случай за минувшие сутки. Вчера в Астане из-за пожара в частном доме погибли четверо детей в возрасте от 2 до 13 лет.
18.11.2024, 12:17 127511
Очередное жестокое избиение девушки попало на видео в Актау
Участники инцидента задержаны
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Актау. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Избиение девушки возле кафе в Актау попало на видео, участники инцидента задержаны полицией.
По информации портала inaktau.kz, инцидент произошел в 4-м микрорайоне Актау. По словам пострадавшей, избивал ее бывший парень, который всюду ее преследует. Девушка рассказала, что избиение происходило на глазах прохожих мужчин и никто за нее не вступился.
У пострадавшей ссадины и синяки, разбито лицо. Она сняла побои и обратилась с заявлением в полицию, уточняет издание.
В департамента полиции Мангистауской области сообщили, что участники инцидента установлены и доставлены в полицию. По факту побоев начато досудебное расследование. Проводятся следственные мероприятия.
Внимание 18+! Видеоматериал содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.
Напомним, одним из самых резонансных преступлений прошлого года стало убийство Салтанат Нукеновой. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу Салтанат Нукенову в ресторане в ноябре прошлого года. Экс-министра обвиняли в истязании и убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело на родственника Бишимбаева Бахытжана Байжанова. Бишимбаев получил 24 года колонии.
В ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.
Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
17.11.2024, 13:50 154726
Четверо детей погибли в пожаре в Астане Дополнено
Фото: пресс-служба акимата Астаны
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Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане произошел пожар в частном доме, в результате частично обрушилась крыша. В огне погибли дети в возрасте от 2 до 13 лет, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Пожар был локализован и полностью ликвидирован на предварительной площади 500 квадратных метров. Погибли дети 2011, 2015, 2021 и 2022 годов рождения.
На месте происшествия работает исследовательская пожарная лаборатория, назначена судебно-медицинская экспертиза, специалисты выясняют причины произошедшего. Близким погибших оказывается психологическая помощь.
По информации столичного акимата, в доме проживали две семьи.
Семье, где есть жертвы, оказывается психологическая помощь. Им также будет оказана материальная, жилищная и другая необходимая помощь. Выражаем соболезнования родным. Вторая семья, где нет жертв, размещена во временное жилье. Сотрудники акимата находятся на связи с семьями, оказывается вся необходимая помощь", - сообщили в акимате.
Дополнено 17.11.2024, 16.05
По информации ДЧС Астаны, по факту пожара, произошедшего в частном двухэтажном жилом доме, в связи с нарушением требований пожарной безопасности, которое привело к гибели детей, отделом дознания ДЧС возбуждено уголовное дело по статье 292, часть 3, УК РК. Результаты расследования будут озвучены после завершения проверки.
Ранее три человека погибли в результате взрыва в здании мечети в Акмолинской области.
17.11.2024, 12:13 135541
В Костанайской области обнаружили тело пропавшего накануне подростка
Тело подростка было обнаружено и поднято на поверхность силами ДЧС
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Костанай. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 16 ноября, в Карабалыкском районе были начаты поиски подростка 2011 года рождения, который ушел из дома на рыбалку на реку Тогузак около 16.30 и не вернулся, сообщает пресс-служба ДЧС региона.
К поисковой операции были привлечены спасатели, полиция, волонтеры, неравнодушные граждане, родственники пропавшего, а также кинологические расчеты и плавательные средства.
Тело подростка было обнаружено и поднято на поверхность силами ДЧС.
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