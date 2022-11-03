Специалисты выясняют причины гибели молоди рыб на Капшагайском водохранилище

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Усть-Каменогорск. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Во среду, 2 ноября около 14.00 на 3-ем километре трассы Усть-Каменогорск - Риддер в районе поворота села Опытное поле Глубоковского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Nissan Note и Toyota Land Cruiser.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Toyota Land Cruiser от полученных телесных повреждений несовместимых с жизнью скончались на месте, а второй пассажир с различными телесными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение, сообщает Polisia.kz

По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.