Специалисты выясняют причины гибели молоди рыб на Капшагайском водохранилище

Конаев. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в социальных сетях появилась информация о гибели молоди рыб на Капшагайском водохранилище Алматинской области. На место направят специалистов Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с управлением природных ресурсов и регулирования природопользования области.
1 ноября 2022 года на данном участке ТОО "Айна Су" производилось зарыбление водоема, где было выпущено более 30 тысяч мальков. По предварительным данным, при сильном штормовом ветре часть мальков выбросило на берег", - сообщили в прокуратуре Алматинской области.
По данному факту создана межведомственная комиссия. По результатам обследования будет дана соответствующая оценка.
По информации Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, были оперативно оповещены управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области, ТОО "Научно-производственный центр рыбного хозяйства", территориальные подразделения ветеринарного контроля и надзора Алматинской области, департамент экологии Алматинской области, природоохранная прокуратура Алматинской области, которыми будет осуществлен выезд на место.
Отмечается, что причина гибели рыбы будет выяснятся комиссией из представителей вышеназванных государственных органов, которая позже сообщит о результатах.