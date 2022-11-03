Система Orphus

Специалисты выясняют причины гибели молоди рыб на Капшагайском водохранилище

02.11.2022, 16:38 31481
Конаев. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в социальных сетях появилась информация о гибели молоди рыб на Капшагайском водохранилище Алматинской области. На место направят специалистов Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с управлением природных ресурсов и регулирования природопользования области.
 

1 ноября 2022 года на данном участке ТОО "Айна Су" производилось зарыбление водоема, где было выпущено более 30 тысяч мальков. По предварительным данным, при сильном штормовом ветре часть мальков выбросило на берег", - сообщили в прокуратуре Алматинской области.

 
По данному факту создана межведомственная комиссия. По результатам обследования будет дана соответствующая оценка.
 
По информации Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, были оперативно оповещены управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области, ТОО "Научно-производственный центр рыбного хозяйства", территориальные подразделения ветеринарного контроля и надзора Алматинской области, департамент экологии Алматинской области, природоохранная прокуратура Алматинской области, которыми будет осуществлен выезд на место.
 
Отмечается, что причина гибели рыбы будет выяснятся комиссией из представителей вышеназванных государственных органов, которая позже сообщит о результатах.

 

новости по теме

Тело пятого работника обнаружено на месте выброса газа на шахте в Карагандинской области

03.11.2022, 10:11 1336
Тело пятого работника обнаружено на месте выброса газа на шахте в Карагандинской области
Фото: depositphotos
Караганда. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На месте выброса газа на шахте имени Ленина в Карагандинской области обнаружено тело пятого работника, сообщили в МЧС РК.
 

В 09.09 обнаружено тело пятого погибшего", - сообщил официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов.

 
По информации областного управления здравоохранения в больницу города Шахтинска доставлены четверо пострадавших работника.
 

Двое из пострадавших переведены в токсикологическое отделение Многопрофильной больницы имени Х.Ж.Макажанова. Двое других, получивших помимо отравления травмы различной степени тяжести, находятся в городе Шахтинск. Для проведения консилиума прибыла бригада санавиации из специалистов многопрофильной больницы имени Макажанова", - приводит сообщение ведомства портал EKaraganda.

 
Как сообщалось ранее, 3 ноября ориентировочно в 3 часа ночи в Шахтинске, АО "АрселорМиттал Темиртау", на шахте имени Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель 4 работников.
 

Два человека погибли в ДТП на трассе в Восточном Казахстане

03.11.2022, 09:46 2566
Два человека погибли в ДТП на трассе в Восточном Казахстане
Фото: Polisia.kz
Усть-Каменогорск. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Во среду, 2 ноября около 14.00 на 3-ем километре трассы Усть-Каменогорск - Риддер в районе поворота села Опытное поле Глубоковского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Nissan Note и Toyota Land Cruiser.
 
В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Toyota Land Cruiser от полученных телесных повреждений несовместимых с жизнью скончались на месте, а второй пассажир с различными телесными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение, сообщает Polisia.kz.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
 

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,9

03.11.2022, 09:17 3361
Алматы. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции 2 ноября 2022 года в 21.23 зарегистрировано землетрясение.
 
Эпицентр землетрясения расположен в 753 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.
 
Энергетический класс землетрясения 9,0, магнитуда MPV 3,9, глубина - 15 км.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

В Карагандинской области произошел выброс газа на шахте, погибли четыре человека

03.11.2022, 08:52 4331
В Карагандинской области произошел выброс газа на шахте, погибли четыре человека
Фото: Depositphotos
Караганда. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шахтинске Карагандинской области произошел выброс газа на шахте, в результате чего погибли 4 человека. Информацию корреспонденту агентства подтвердил официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов.
 

По имеющейся предварительной информации, 3 ноября ориентировочно в 3 часа ночи в Шахтинске, АО "АрселорМиттал Темиртау", на шахте имени Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель 4 работников, поиски еще одного работника продолжаются, еще четверо госпитализированы в больницу", - проинформировал Иманкулов.

 
Также, по предварительной информации, проведена эвакуация 106 работников.
 

Обстоятельства устанавливаются. Создается комиссия по расследованию аварии, по результатам расследования будут установлены причины и обстоятельства происшествия", - сообщил официальный представитель МЧС.

 
Дополнено:
 
По факту ЧП на шахте заведено уголовное дело по статье УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". На месте работает следственно-оперативная группа.
 
Как сообщалось ранее, в октябре в Турции в результате взрыва на угольной шахте погибли более 40 человек.
 

В Кызылорде на женщину упала часть железной лестницы

02.11.2022, 20:20 25861
В Кызылорде на женщину упала часть железной лестницы
Фото: пресс-служба МВД РК
Кызылорда. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 2 ноября около 14.40 на канал "102" поступило сообщение о том, что в ходе проведения ремонтно-строительных работ поликлиники, подведомственной департаменту полиции Кызылординской области, на женщину упала часть железной лестницы. От полученной травмы пострадавшая скончалась на месте, сообщает пресс-служба МВД РК.
 
В настоящее время по данному факту зарегистрировано уголовное дело и проводится досудебное расследование по части 2 статьи 277 УК РК (Нарушение правил безопасности при производстве строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначены экспертизы.
 

В Астане 14-летняя девочка покончила с собой

02.11.2022, 20:07 29196
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 2 ноября в 17.25 в отдел полиции УП района Алматы ДП Астаны поступило сообщение о том, что на улице Куанышбаева обнаружено тело подростка, сообщает пресс-служба МВД РК.
 
Сотрудники полиции установили личность погибшей. Ею оказалась 14-летняя несовершеннолетняя, которая спрыгнула с 19-го этажа.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 УК РК, назначены соответствующие экспертизы.
 

На трассе в Акмолинской области произошло смертельное ДТП

02.11.2022, 19:27 29341
На трассе в Акмолинской области произошло смертельное ДТП
Фото: Polisia.kz
Кокшетау. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 1 ноября в 19.15 в дежурную часть отдела полиции Аршалынского района поступило сообщение о том, что на 1306-м км автодороги Караганда - Астана, между селами Бабатай и Жалтырколь, произошло ДТП, сообщает Polisia.kz.
 
По предварительным данным, водитель Renault Megane, 39-летний житель столицы, допустил столкновение со стоявшей на обочине "Шансиман". Водитель машины, 32-летний житель столицы, оставил авто на обочине в связи с поломкой.
 
В результате ДТП водитель автомашины Renault скончался на месте происшествия.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 345, часть 3, УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека". Назначены экспертизы. Выясняются обстоятельства случившегося.
 

Пьяный водитель КамАЗа устроил аварию в Атырау

02.11.2022, 13:22 33266
Атырау. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау произошла авария с участием КамАЗа. Грузовик врезался в ограждение частного жилого дома.
 

1 ноября около 16.00 часов КамАЗ учреждения, отвечающего за чистоту города, врезался в электрический столб в микрорайоне Атырау, после чего столкнулся с ограждением одного из жилых домов и автомобилем внутри двора. Пострадавших нет", - сообщает Polisia.kz.


Установлено, что водитель грузовика 1990 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время документы собраны и направлены в суд.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

      Архив опросов