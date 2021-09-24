Сразу шесть человек погибли в ДТП на трассе в Жамбылской области

ТАРАЗ. 23 СЕНТЯБРЯ - На трассе Алматы - Ташкент произошло в ДТП, в котором погибли сразу 6 человек, еще двое госпитализированы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

23 сентября, примерно в 06.00, на 476-м километре трассы Алматы - Ташкент, на территории Байзакского района, произошло столкновение автомашин Аudi-А4 и Toyota Camry.

В результате ДТП от полученных телесных повреждений шесть человек скончались на месте происшествия. Два пассажира автомашины Toyota Camry с различными травмами доставлены в лечебные учреждения", - рассказали в пресс-службе ДП Жамбылской области.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Причины ДТП выясняются, назначен ряд необходимых экспертиз.

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