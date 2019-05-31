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Тело ребенка извлекли спасатели из канала в Балхаше

30.05.2019, 17:04 8506
Караганда. 30 мая. Kazakhstan Today - Тело ребенка извлекли спасатели из канала в Балхаше, передает Kazakhstan Today.
 

29 мая в дежурную часть ОП города Балхаша поступило сообщение от жителя города о том, что он обнаружил на канале фрагмент, похожий на тело ребенка. На место выехала следственно-оперативная группа и спасательные службы", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области. 

 
По информации ведомства, сегодня была полностью приостановлена подача воды в проточном канале. После этого спасатели УЧС Балхаша и сотрудники полиции провели работу по извлечению тела ребенка. 
 
По данному факту назначены соответствующие экспертизы. 
 
Как сообщалось ранее, семилетний мальчик едва не утонул в глубокой яме в Нур-Султане.
 

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