Караганда. 30 мая. Kazakhstan Today - Тело ребенка извлекли спасатели из канала в Балхаше, передает Kazakhstan Today.

29 мая в дежурную часть ОП города Балхаша поступило сообщение от жителя города о том, что он обнаружил на канале фрагмент, похожий на тело ребенка. На место выехала следственно-оперативная группа и спасательные службы", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

По информации ведомства, сегодня была полностью приостановлена подача воды в проточном канале. После этого спасатели УЧС Балхаша и сотрудники полиции провели работу по извлечению тела ребенка.

По данному факту назначены соответствующие экспертизы.

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