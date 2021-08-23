Тело утонувшего ребенка нашли на четвертый день поисков в Павлодаре

ПАВЛОДАР. 22 АВГУСТА - Тело утонувшего мальчика найдено на четвертые сутки в Павлодаре, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Тело обнаружили волонтеры общественного объединения "Поисковики города Павлодара VITA", уточнили в региональном издании Pavlodarnews.kz . Как рассказала руководитель поисковиков Екатерина Кудрявцева, тело 12-летнего мальчика найдено под автомобильным мостом.

Сегодня пошли четвертые сутки, как мы ищем мальчика, - уточнила волонтер. - Под автомобильным мостом проплывали на лодке с добровольцем и заметили тело ребенка, вытащили его на берег и вызвали спасателей".

Дети купались на центральном пляже Павлодара без сопровождения родителей. Когда один из них утонул, другие мальчики испугались и спрятали его вещи в кустах. Позже они признались в этом, вещи были найдены.

Поисками утонувшего ребенка занимались ДЧС и поисковики "VITA".

В акимате Павлодара рассказали, что подрядчик, недобросовестно взявший на себя благоустройство территории городского пляжа, не выполнил свои обязательства, среди которых было обеспечение работы общественных спасателей.

В 2021 году из городского бюджета на благоустройство и содержание центрального пляжа выделили более 13 млн тенге. За подготовительную работу предпринимателю перечислили 4 млн 700 тыс. тенге. Остальные выплаты заморозили, так как отдел ЖКХ намерен судиться с подрядчиком, которого считает недобросовестным.

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