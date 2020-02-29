Костанай. 28 февраля. Kazakhstan Today - В Костанайской области трактор задавил девушку, передает Kazakhstan Today.



ДТП произошло в посёлке Сарыколь. 54-летний водитель на К-700 переехал 24-летнюю девушку. В результате полученных травм потерпевшая скончалась, сообщает "Хабар 24".



По информации пресс-службы областного департамента полиции, по данному факту проводится досудебное расследование, предусмотренное частью 3 статьи 345 УК РК.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства