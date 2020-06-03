Три человека, доставленные из приемника-распределителя, скончались в больнице Кокшетау

Кокшетау. 2 июня. Kazakhstan Today - В Кокшетау три человека, доставленные из полицейского приемника-распределителя, скончались в больнице, передает Kazakhstan Today.

В Кокшетау скончался еще один арестованный, доставленный в больницу из полицейского приемника-распределителя. Это третий из шести больных, которых накануне привезли с симптомами тяжелого отравления, сообщает телеканал КТК .

Шестеро мужчин отбывали административный арест в одной камере. Большинство оказалось там за нарушения правил дорожного движения. Утром у всех одновременно начались судороги, были и другие симптомы тяжелого отравления. Первыми скончались 41-летний и 32-летний пациенты. Третьему умершему было 35. Причину трагедии выясняет следствие. Возбуждено уголовное дело. На место происшествия прибыла специальная комиссия из МВД.

По одной из версий, отравление произошло от наркотиков или яда. Есть подозрение, что их могли передать родственники арестованных.

В реанимации находятся два человека. Состояние тяжелое. Проводятся все необходимые лечебные мероприятия. Симптоматика у всех была одинаковая. Отчего он умер - это будет давать заключение судебно-медицинская экспертиза", - рассказал заместитель главврача Кокшетауской городской больницы Ермек Кисаев.

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