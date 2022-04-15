Учитель частной школы скончался во время тестирования в Алматы

Фото: Instagram/dorogi_almaty_official

ТАЛЫДКОРГАН. 13 АПРЕЛЯ - ДТП с участием автомашины HOWO произошло на 62-м км трассы Алматы - Усть-Каменогорск, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам водителя большегруза, во время движения у него случайно произошел подъем кузова. Машина зацепила нижнюю часть дорожного моста и повредила рекламный билборд, вследствие чего грузовик встал на дыбы, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматинской области

Опора моста не повреждена. По предварительным данным, сам 48-летний водитель грузовика получил незначительные травмы. Сейчас он проходит медобследование.

По факту ДТП составлен административный протокол, предусмотренный статьей 610 КоАП "Нарушение ПДД водителями ТС, повлекшее повреждение транспортных средств, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб".