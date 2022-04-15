Учитель частной школы скончался во время тестирования в Алматы

АЛМАТЫ. 14 АПРЕЛЯ - В Алматы во время сдачи тестирования скончался 49-летний учитель одной из частных школ Алматы. Мужчина состоял на учете в поликлинике из-за гипертонической болезни, передает KAZAKHSTAN TODAY. и
Это первый летальный случай за 4 года. В центрах проведения тестирования будет усилен контроль за работой медиков по оказанию первой помощи", - сообщили в Национальном центре тестирования.
Представители управления образования города выразили соболезнования семье погибшего. Ей будет оказана вся необходимая помощь.
В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза.
В пресс-службе центра также напомнили, что в случае плохого самочувствия педагоги могут поменять дату тестирования.