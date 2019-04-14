В 116 километрах от Алматы произошло землетрясение

Алматы. 13 апреля. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение, произошедшее 12 апреля, в 23.01, в 116 километрах от Алматы, передает Kazakhstan Today.

По данным Казахстанской сейсмологической опытно-методической экспедиции, землетрясение произошло в 116 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения составил 10,0, магнитуда MPV - 4,7.

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