В 118 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,0

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По данным Казахстанской сейсмической опытно-методической экспедиции, 25 апреля 2019 года, в 00.03 алматинского времени, зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 118 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения - 9,1. Магнитуда MPV - 4,0. Глубина - 25 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
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