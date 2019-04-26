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Алматы. 25 апреля. Kazakhstan Today - В 118 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,0, передает Kazakhstan Today.

По данным Казахстанской сейсмической опытно-методической экспедиции, 25 апреля 2019 года, в 00.03 алматинского времени, зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 118 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 9,1. Магнитуда MPV - 4,0. Глубина - 25 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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