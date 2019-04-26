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В 118 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,0

25.04.2019, 08:54 12853
В 118 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,0
Фото: КТК
Алматы. 25 апреля. Kazakhstan Today - В 118 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,0, передает Kazakhstan Today.
 
По данным Казахстанской сейсмической опытно-методической экспедиции, 25 апреля 2019 года, в 00.03 алматинского времени, зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 118 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Казахстана. 
 
Энергетический класс землетрясения - 9,1. Магнитуда MPV - 4,0. Глубина - 25 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет. 
 

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