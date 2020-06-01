В 235 километрах от Алматы зарегистрировано землетрясение

Алматы. 31 мая. Kazakhstan Today - В 235 километрах от Алматы на территории Алматинской области зарегистрировано землетрясение, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" в 11 часов 57 минут зарегистрировано землетрясение, говорится в сообщении.

Эпицентр землетрясения расположен в 235 километрах на восток от города Алматы, на территории Алматинской области. Энергетический класс землетрясения 10,5. Магнитуда MPV - 4,3. Координаты эпицентра: 42.84° северной широты, 79.75° восточной долготы. Глубина - 20 километров.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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