АЛМАТЫ. 4 ИЮНЯ - В 275 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 3,7, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 4 июня 2021 года, в 06.12 (4 июня в 00.12 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 275 километрах на юго-восток от Алматы, на границе Кыргызстана и Китая.

Энергетический класс землетрясения - 9,7. Магнитуда MPV - 3,7. Глубина - 5 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства