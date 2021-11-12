В 356 километрах от Алматы произошло землетрясение

КОКШЕТАУ.11 НОЯБРЯ - В Акмолинской области лошади, свободно гуляющие по трассе, стали причиной ДТП. В результате аварии с различными телесными повреждениями водитель и пассажир автомашины были доставлены в больницу, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Видео происшествия было опубликовано в инстаграм-паблике eto_astana_detka





Астана, дорога в гольф-клуб, район Алматы. Вчера, в 18.30, лошади выбежали на дорогу, затоптали машину, машина перевернулась в кювет! Пострадали два человека, один из них до сих пор в коме. Почему никто не может повлиять на людей, которые в черте города держат скот, ведь это незаконно! Даже пастуха нет. Только утром вчера было написано на хозяев скотины заявление от соседей, но почему-то всегда игнорируют все заявления", - пишет возмущенный автор поста.





Инцидент прокомментировали в ДП Нур-Султана.









В 18.30 на канал 102 поступил вызов о произошедшем ДТП. Установлено, что 19-летний водитель автомашины марки Тоуota Сamry, следуя по улице 163 со стороны переулка Майлыкент в сторону трассы Нур-Султан - Караганда, допустил наезд на трех лошадей, после чего автомашину откинуло в кювет", - сообщили в пресс-службе.

В результате ДТП с различными телесными повреждениями водитель автомашины был доставлен в больницу и после осмотра его отпустили. Его 19-летний пассажир госпитализирован в медицинское учреждение. Автомашина водворена на коммунальную стоянку. По данному факту проводится дознание.

Полицейскими установлен 47-летний житель города, который является владельцем лошадей. Месяцем ранее он уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных", - пояснили в пресс-службе.

Как сообщили в департаменте полиции, в текущем году значительно возросло количество обращений, связанных с происшествиями на объездных трассах города по причине бесконтрольного выпаса лошадей. С начала текущего года поступило 510 сообщений, в результате зарегистрировано 37 фактов дорожно-транспортных происшествий, повреждено более 40 единиц транспортных средств, с различными травмами в медицинские учреждения города доставлено 12 человек.





Напомним, ДТП из-за гуляющих по автомобильным трассам без присмотра домашних животных, происходят в Казахстане регулярно.



