08.02.2024, 14:15 47641
В аэропорту Астаны из-за непогоды отменяются и задерживаются рейсы
Из запланированных 72 рейсов 7 рейсов на вылет, а также 8 рейсов на прилет были отменены
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В пресс-службе Международного аэропорта Астаны сообщили об отмене и задержке рейсов из-за метеоусловий.
Из запланированных 72 рейсов 7 рейсов на вылет, а также 8 рейсов на прилет были отменены. Кроме того, на вылет задерживаются 6 рейсов, а на прилет - 12 рейсов. Эти задержки и отмены связаны с неблагоприятными метеоусловиями и принимаемыми мерами по обеспечению безопасности полетов", - сказано в сообщении пресс-центра воздушной гавани Астаны.
Отмечается, что на аэродроме аэропорта сильный ветер со скоростью 19 метров в секунду и порывами до 23 метров в секунду. Эти погодные условия могут создавать сложности при взлете и посадке самолетов, поэтому авиакомпании принимают меры для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей, пояснили специалисты.
Пассажирам следует связаться с соответствующими авиакомпаниями для получения актуальной информации о статусе своих рейсов и возможных изменений в расписании. Информацию о рейсах можно получить на официальном сайте Международного аэропорта Астаны или в круглосуточном call-центре 8 (7172) 702-999", - проинформировали в аэропорту.
Работы по очистке аэродрома от сильного снега идут непрерывно. В работах задействовано 23 единицы спецтехники.
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09.02.2024, 12:20 7911
Запретить строительство в предгорьях Алматы предлагают эксперты
Фото: Depositphotos
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Алматы. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Эксперты рынка недвижимости предлагают запретить строительство в предгорьях Алматы.
Дома возводят на склонах с нестабильным грунтом, что способно вызвать сход масштабных оползней, считает геодезист Даулет Тульбаев.
Нельзя строить на опасных склонах. Нужно запретить строительство в этих зонах", - цитирует эксперта Zakon.kz.
Сейчас в нормативно-правовых актах, регулирующих строительство, отсутствует прямой запрет на строительство в сейсмоопасных или оползнеопасных зонах, рассказала агентству эксперт по строительству и генеральный директор ТОО "Эдем" Ирина Манжанова.
При этом законность строительства в Казахстане определяют уполномоченные на то органы государственного архитектурно-строительного контроля и земельных отношений.
Эксперт уверена, что разрушенный и поврежденный дома принимала в эксплуатацию госкомиссия.
Из чего следует, что все должно было быть проверено на соответствие требованиям строительного законодательства", - подчеркнула эксперт.
Сомнение в законности строительства в микрорайоне Тау-Самал выразила руководитель компании Grand Estate Company Елена Грива.
На Каменском плато раньше разрешено было строить только дачные домики, так как там нестабильный грунт - суглинок, осадочная горная порода, состоящая из смеси глины и песка. На регулярных общественных слушаниях граждане Алматы только и говорят о нарушениях. Поэтому необходимо жесткое государственное регулирование в градостроительстве, иначе получится принцип домино. Мы же живем в целой экосистеме, и нарушение в одном месте приведет к тому, что пойдут нарушения у соседних домов", - рассказала Грива.
Член Ассоциации риелторов Нина Лукьяненко считает, что в горной и предгорной местности целевое назначение земельных участков - садоводство. По ее мнению, проблема в упрощенной процедуре по легализации строительства коттеджей и частного сектора.
Из обязательного перечня документов убрали рабочий проект, а он может быть составлен только техническим специалистом. Сейчас же многие граждане строят дома по своему усмотрению и при вводе дома в эксплуатацию не проводят исследования. По-хорошему специалисты должны давать рекомендации, если, например, для конкретного земельного участка объект не подходит", - объясняет Лукьяненко.
В свою очередь исполнительный директор Ассоциации устойчивого развития территорий Q88 Мадияр Даурбаев считает, что нарушение строительных норм при возведении домов в горах и предгорьях действительно может привести к необратимым последствиям.
Несмотря на регулярные рейды и проверки, направленные на выявление незаконных построек и нарушений в системах водоснабжения, текущие усилия властей оказываются недостаточными для полного решения проблемы. Нарушения строительных норм и правил, особенно при работах на склоновых и оползнеопасных участках, а также отсутствие адекватного контроля как за ходом строительства, так и за эксплуатацией объектов и инфраструктуры могут привести к серьезным последствиям, подобным недавнему оползню", - заявил эксперт.
О необходимости усилить меры по обеспечению безопасности и соблюдению строительных стандартов на всех этапах развития городской инфраструктуры говорят и другие эксперты. Они также обращают внимание на то, что в будущем вырубка яблоневых садов, которую осуществляли для строительства жилых комплексов, неблагоприятно отразится на местности.
Напомним, вчера ночью в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.
В "Казселезащите" сообщили, что сход оплывины на жилые дома произошел из-за переувлажнения грунта, причиной которого стал прорыв водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы.
Ранее выехавший на место ЧП аким Медеуского района Еркебулан Оразалин сообщил, что дом, разрушенный во время оползня, был построен в зоне, где запрещено индивидуальное жилищное строительство.
В ДЧС заявили, что угрозы повторного схода оползня в Алматы нет. В департаменте полиции завели уголовное дело.
Оползень в Алматы вновь поднял тему застройки предгорий.
После трагедии аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района пообещал, что в Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности.
Жители Алматы регулярно выступают с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.
Ранее экологи выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы и вызывает ее усиленную эрозию, что в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Также растет угроза селепроявлений. Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий.
09.02.2024, 11:23 10091
Массовую гибель лошадей зафиксировали в одном из сел Карагандинской области
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Караганда. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Тортколь Бухар-Жырауского района Карагандинской области массово гибнут лошади. В населенном пункте могут ввести карантин.
Информация о гибели животных появилась в соцсетях. Жители села пишут, что их лошади болеют опасным инфекционным заболеванием - лимфангитом.
Приезжала комиссия. Брала анализы, которые показали, что лошади заражены неизвестной инфекцией. Версию о заболевании лимфангитом они исключили. Хотя мы считаем, что это именно лимфангит. Почему? Потому что с мая прошлого года в соседнем селе Умуткер гуляет этот лимфангит. Это тяжелое хроническое заболевание. А наш скот пасется со скотом из села Умуткер. Поле для скота у нас общее. Вероятно, лошади из нашего села заразились от лошадей из соседнего поселка", - сообщили владельцы лошадей.
По их словам, в соседнем селе заболевание подтвердилось, и сельчанам выплатили компенсацию. Владельцы животных считают, что чиновники не хотят платить компенсацию за падеж скота, поэтому не признают диагноз.
Ситуацию с падежом животных прокомментировал руководитель ГУ "Управление ветеринарии Карагандинской области" Кайрбек Турсынбеков.
У заболевших трех голов лошадей с характерными признаками эпизоотического лимфангита были отобраны пробы и доставлены в лабораторию для исследований. Данным видом заболевания болеют однокопытные животные, это лошади, ослы", - сообщил Турсынбеков.
По его словам, если диагноз подтвердится лабораторно, в селе Тортколь введут карантин, а больные и павшие животные будут изъяты и уничтожены.
Будет предусмотрена компенсация в размере рыночной стоимости, которая действует на сегодняшний день в рамках законодательства", - подытожил Турсынбеков.
Для справки
Эпизоотический лимфангит (Lymphangitis episootica) - хроническая инфекционная болезнь однокопытных животных (лошадей, ослов, мулов, лошаков), характеризующаяся воспалением лимфатических сосудов кожи и подкожной клетчатки с образованием гнойных фокусов и язв, сообщает сайт Vetvo.ru.
Экономический ущерб при массовых вспышках болезни значителен, поскольку больные лошади многие месяцы не могут быть использованы в работе. Летальность при заражении, учитывая вынужденный убой неизлечимо больных лошадей, колеблется в пределах 10-20%. Возбудитель болезни - грибок Criptococcus facirminosus.
Лимфангитом болеют только однокопытные: лошади, ослы, мулы и лошаки. Другие виды животных не заболевают даже при искусственном их заражении.
Источниками инфекции являются больные животные, выделяющие во внешнюю среду вместе с гноем из вскрывающихся лимфангитных узлов и язв бесчисленное количество криптококков. Передача заразного начала от больных животных здоровым происходит как при прямом контакте, так и через снаряжение: седла, седелки, хомуты и уздечки. Также инфекция может передаваться через навоз, подстилку, корма, загрязненные выделениями больных.
В ноябре прошлого года сразу в трех регионах Казахстана массово заболели домашние животные. Падеж лошадей произошел в селах Максимовка и Розовка Павлодарской области. Тогда ветеринары исключили тяжелые инфекции и назвали причиной гибели животных пищевое отравление. В Актюбинской области у крупного рогатого скота выявили серьезное инфекционное заболевание - эмфизематозный карбункул (эмкар). На территории крестьянского хозяйства ввели карантин. Также массовый падеж скота из-за эмкара произошел в Западном Казахстане.
Еще в 2022 году казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных. В эксклюзивном интервью Kazakhstan Today руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
В этом же году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности.
08.02.2024, 21:19 33601
Взрыв газа произошел в Ленгере
При взрыве пострадали два человека
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Шымкент. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Взрыв газа произошел предположительно в одноэтажном здании в Ленгере, сообщает OTYRAR.
При взрыве пострадали два человека. Их доставили в больницу.
Напомним, чрезвычайная ситуация местного масштаба была объявлена после взрыва газа в двухэтажном жилом доме, который произошел в поселке Ботакара Карагандинской области. На момент взрыва в доме находились 35 человек.
08.02.2024, 19:00 37641
В ДЧС заявили, что угрозы повторного схода оползня в Алматы нет
Фото: ДЧС Алматы
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Алматы. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Алматы 8 февраля завели уголовное дело после ЧП, произошедшего в Медеуском районе, где сошел оползень.
В свою очередь в городском департаменте по ЧС заявили, что угрозы схода повторного оползня нет.
В Медеуском районе Алматы работает специальная комиссия, куда вошли специалисты ДЧС, "Казселезащиты", акимата города. Главная цель - обследование территории склона на предмет безопасности и устойчивости.
По состоянию на 15.00 8 февраля комиссия по итогам проведенного обследования склона заключила, что опасности в виде повторной оплывины для жителей близлежащих домов нет", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.
По оценкам специалистов, 8 февраля сошло свыше 3000 кубических метров оплывины. Дополнительно 300-400 кубических метров свободной массы имеется в верхней части, которая силами специалистов в настоящее время подвергается очистке и параллельному безопасному спуску.
Ранее выехавший на место ЧП аким Медеуского района Еркебулан Оразалин сообщил, что дом, разрушенный во время оползня, был построен в зоне, где запрещено индивидуальное жилищное строительство.
Напомним, сход оплывины объемом 3200 кубометров произошел сегодня ночью в микрорайоне Тау-Самал. Повреждены два частных жилых дома. На месте происшествия найдены тела четырех человек: мужчины, женщины и двух подростков 2007 года рождения
Стоит отметить, что жители Алматы регулярно выступают с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.
Ранее экологии выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Также растет угроза селепроявлений.
Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий.
Город Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в радиусе 80 километров от города происходит до 200 слабых землетрясений. При этом, как отметили в ДЧС города, землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом. По территории города проходят около 30 тектонических разломов, более 60% из которых расположены в горной местности города.
Напомним, 23 января в 00.09 жителей Алматы напугало землетрясение силой 5 баллов. Его эпицентр был расположен на границе Кыргызстана и Китая, магнитуда составила 6,7.
После землетрясения в Алматы ужесточат требования к застройке. В городе будет преобладать малоэтажная застройка, сообщил заместитель акима Алматы Аскар Амрин на презентации новых проектов дальней планировки (ПДП).
08.02.2024, 13:19 52216
Разрушенный оползнем дом был построен в запретной для строительства зоне
Фото: МЧС РК
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Алматы. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Дом, разрушенный во время оползня, был построен в зоне, где запрещено индивидуальное жилищное строительство, сообщил выехавший на место ЧП аким Медеуского района Еркебулан Оразалин.
Недавно город принял план детальной планировки, который предусматривает и зеленые зоны, на которых строить в последующем будет нельзя. Участок, куда сошел оползень, находится в такой зоне", - цитирует акима Zakon.kz.
Глава района назвал несколько причин инцидента. Основная из них - построенная хозспособом водопроводная труба и как попало выведенная ливневая труба. В числе прочих причин также нагрузка, которую дают вышестоящие домостроения.
По его словам, подключение частного сектора к коммуникациям в горных районах хаотичное и, как следствие, небезопасное. Многие разводящие сети в частном секторе не соответствуют стандартам.
Для того чтобы в ближайшем будущем этот вопрос снять, с прошлого года мы приступили к разработке проекта по строительству разводящих сетей. Мы показывали водоисточник "Балхаш", новые скважины - это первый этап. Второй этап - сам процесс строительства разводящих сетей и параллельно с водопроводом строительство сетей канализации, потому что в горной местности на таких грунтах частные дома, которые пользуются септиками, небезопасны", - сообщил Оразалин.
Он добавил, что таких домов много в горных и предгорных массивах, в том числе на Каменском плато, в зеленой зоне Р-1.
По отдельным ведутся судебные разбирательства вплоть до сноса - например, в верхней части, у обсерватории. Есть соответствующие решения Верховного суда", - цитирует Оразалина Informburo.
В то же время аким отметил, что для домов, расположенных ниже по склону, опасности нет. Он добавил, что садоводам можно строить в горах, но домики должны быть небольшими.
В этом году в горной части Алматы начнут масштабное строительство разводящих сетей и проверку законности построек", - рассказал аким.
Сейчас нужно посмотреть документы, давали ли им разрешение. Может выясниться, что по документам разрешение есть, но при строительстве вышли за границы и построили по-другому", - уточнил Оразалин.
Дополнено 08.02.2024, 14.30
В "Казселезащите" сообщили, что оплывина произошла в результате переувлажнения грунтов, причиной которого стал прорыв водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы.
В ведомстве уточнили, что ориентировочный объем оплывины составляет порядка 3200 кубометров. По генезису оплывина относится к техногенным.
Склон горы состоит из лессовидных суглинков (просадочные грунты). Крутизна склона на данном участке составляет ориентировочно 45-50 градусов", - добавили специалисты.
Оплывиной разрушен жилой дом с хозяйственными постройками № 3а на улице Олимпийская и частично поврежден расположенный рядом жилой дом № 3. Ведутся поисковые работы.
Напомним, сход оплывины объемом 3200 кубометров произошел сегодня ночью в микрорайоне Тау-Самал. Повреждены два частных жилых дома. На месте происшествия найдены тела четырех человек: мужчины, женщины и двух подростков 2007 года рождения
Стоит отметить, что жители Алматы регулярно выступают с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.
Ранее экологии выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Также растет угроза селепроявлений.
Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий.
Город Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в радиусе 80 километров от города происходит до 200 слабых землетрясений. При этом, как отметили в ДЧС города, землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом. По территории города проходят около 30 тектонических разломов, более 60% из которых расположены в горной местности города.
Напомним, 23 января в 00.09 жителей Алматы напугало землетрясение силой 5 баллов. Его эпицентр был расположен на границе Кыргызстана и Китая, магнитуда составила 6,7.
После землетрясения в Алматы ужесточат требования к застройке. В городе будет преобладать малоэтажная застройка, сообщил заместитель акима Алматы Аскар Амрин на презентации новых проектов дальней планировки (ПДП).
08.02.2024, 13:15 55481
Оползень в Алматы: найдены тела всех погибших
Фото: МЧС РК
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Алматы. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Тела погибших членов семьи обнаружили спасатели на месте схода оползня в микрорайоне Тау-Самал в Алматы, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям.
На месте происшествия спасателями обнаружены и извлечены тела погибших мужчины 1984 г.р., женщины 1980 г.р. и двух юношей 2007 г.р.", - сообщили в ДЧС.
Работы по разбору завалов и очистке от грязевой массы продолжаются и ведутся в основном вручную.
Работы осложнены большим объемом глинистой грязевой массы с наличием острых предметов, стекла, арматуры и др., а также узкими подходами к дому, невозможностью максимально использовать технику", - рассказали спасатели.
Психологи МЧС оказывают экстренную психологическую помощь родственникам и соседям.
Дополнено 08.02.2024, 14.50
В акимате Алматы сообщили, что будет оказана помощь по организации похорон всех членов семьи.
Старшему сыну, который является студентом и в данный момент находится на обучении за пределами страны, будет оказана материальная поддержка на обучение и проживание в стране пребывания", - сказано в сообщении ведомства.
Напомним, сход оплывины объемом 3200 кубометров произошел сегодня ночью в микрорайоне Тау-Самал. Повреждены два частных жилых дома.
По предварительной информации, в одном из домов находилась семья из четырех человек, из них двое детей. Ранее тело одного погибшего подростка обнаружили спасатели.
08.02.2024, 11:18 58701
Улицы Шымкента затопило после затяжного дождя
Фото: instagram/akimat_shymkent
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Шымкент. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте после затяжного дождя затопило городские улицы.
Проезжая часть городских улиц и дворы домов в Шымкенте оказались в воде после затяжного дождя. Одни машины бодро штурмуют водные препятствия, поднимая из-под колес фонтаны воды. Другие едут потихоньку, предпочитая не рисковать. Городские службы бросили все силы на откачку воды", - сообщает otyrar.kz.
В городском акимате уточнили, что вчера произошло повреждение подземного коллектора в Енбекшинском районе. На месте работают спасатели, сотрудники ТОО "Маркетинг водных ресурсов" и спецтехника.
Отметим, что пострадавших нет. Ситуация под контролем", - добавили пресс-службе.
Напомним, в прошлом году в Мангистауской области после ливня затопило улицы и дворы сел.
08.02.2024, 11:11 56471
В Шымкенте задержали подозреваемую в убийстве собственных детей Дополнено
Фото: Depositphotos
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Туркестан. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Тела двух убитых малолетних детей обнаружили на съемной квартире в Туркестане.
7 февраля на одной из съемных квартир города Туркестана обнаружены тела двух малолетних детей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Для выяснения причины смерти тела детей направлены на экспертизу", - сообщает телеканал Otyrar.
В убийстве подозревают мать детей, ее в настоящее время разыскивает полиция.
Подробности трагедии озвучила в Facebook уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева.
Уроженка Кызылординской области приехала в Туркестан и сняла квартиру, после чего сообщила своим родственникам, что собирается совершить убийство детей", - написала Закиева.
Расследование дела находится под моим личным контролем. Просим жителей не распространять недостоверную информацию. Предупреждаем, что за распространение ложной информации предусмотрена ответственность, и призываем граждан доверять сведениям из официальных источников", - сообщил начальник ДП Туркестанской области Мурат Кабденов.
По данным телеканала, мать двух убитых детей в Туркестане работала воспитателем дошкольного класса школы-лицея № 46 имени А.С.Пушкина в Шиелийском районе Кызылординской области. Эту информацию подтвердили в отделе образования по Шиелийскому району.
Инцидент до конца не расследован, и никакой конкретной информации предоставлено не было. Призываем не распространять лишнюю информацию и предположения. Если вы увидели этого человека, просим сообщить об этом в соответствующие компетентные органы", - прокомментировали инцидент в отделе образования.
Дополнено 08.02.2024, 12.11
Полиция задержала подозреваемую в убийстве двоих детей, сообщает Otyrar.
На ее розыск был ориентирован весь личный состав департамента полиции области, соседние регионы и мегаполисы. Проведены все необходимые следственно-оперативные мероприятия. В результате принятых мер оперативники задержали подозреваемую в одной из гостиниц Шымкента", - сообщили в полиции.
По факту убийства проводится расследование, назначены соответствующие экспертизы.
Подозреваемая женщина арестована.
В Казахстане регулярно происходят шокирующие случаи издевательства и насилия над детьми.
В Кентау помощник воспитателя и волонтер издевался над детьми в интернате.
В 2023 году от семейно-бытового насилия в Казахстане погибло 69 женщин и 7 детей.
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Ваше мнение
С 1 марта в Казахстане установят единый пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь данному решению?