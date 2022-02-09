Система Orphus

В Акмолинской области мать нанесла ожоги терхлетнему ребенку

08.02.2022, 20:19 11321
КОКШЕТАУ. 8 ФЕВРАЛЯ - В Буландынский районный суд поступило дело об административном правонарушении в отношении гражданки Т. по статье 73-1 части 1-1 Кодекса РК об административных правонарушениях (умышленное причинение легкого вреда здоровью), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Т. нанесла трехлетней дочери горячей плойкой ожоги, чтобы наказать за то, что девочка взяла в руки плойку и обожгла себе щеку, сообщает портал 716.kz.
 
У ребенка диагностированы термические ожоги I-II степени лица, обеих кистей рук, ягодичной области, бедра и голени.
 
Суд пришел к выводу, что в действиях матери усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния, в связи с чем полицейский неправомерно квалифицировал ситуацию как административное правонарушение. Более того, имела место волокита со стороны районного отдела полиции при составлении протокола, чем нарушены права малолетнего ребенка.
 
Дело направлено прокурору для разрешения вопроса о привлечении Т. к уголовной ответственности.
 
Кроме этого, в адрес начальника Буландынского районного отдела полиции вынесено частное постановление с целью привлечения виновных лиц к ответственности.
 

новости по теме

В ЗКО ребенок провалился в септик

08.02.2022, 19:17 12096
В ЗКО ребенок провалился в септик
Фото: Мой город
УРАЛЬСК. 8 ФЕВРАЛЯ - В ДЧС 8 февраля в 13.38 поступила информация о том, что в шахту септика провалился ребенок. Спасателей вызвал родственник мальчика, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Семилетний ребенок играл во дворе строящегося дома и провалился в септик глубиной в четыре метра. К счастью, он оказался пустым. Ребенка вытащили и передали сотрудникам скорой помощи, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
Ребенок госпитализирован в травматологическое отделение областной детской больницы. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом теменной кости.
 
Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.
 
 

Двое солдат самовольно оставили воинскую часть в Карагандинской области

08.02.2022, 14:17 18121
Двое солдат самовольно оставили воинскую часть в Карагандинской области
Фото: кадр-с-видео-МО-РК
КАРАГАНДА. 8 ФЕВРАЛЯ - В Карагандинской области двое солдат самовольно оставили воинскую часть, сообщает Министерство обороны Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

8 февраля 2022 года в Карагандинском гарнизоне самовольно оставили воинскую часть двое военнослужащих срочной службы. Оружия при них не было", - проинформировали в министерстве.

 
В ведомстве сообщили, что местонахождение военнослужащих срочной службы установлено.
 

В настоящее время военнослужащие задержаны. По данному факту проводится служебное расследование", - заявили в Министерстве обороны.

 
По результатам расследования происшествия виновные будут привлечены к ответственности.
 

В Алматы произошло массовое ДТП

08.02.2022, 13:35 19061
В Алматы произошло массовое ДТП
Фото: Кадр с видео
АЛМАТЫ. 8 ФЕВРАЛЯ - Сегодня утром в Бостандыкском районе Алматы произошло ДТП с участием 13 автомашин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Указанные транспортные средства столкнулись по улице Жарокова, в северном направлении. Вследствие аварии пострадали два человека: 51-летняя женщина, управлявшая автомашиной "Тойота Прадо", а также 12-летний мальчик, следовавший в качестве пассажира в автомашине марки "Лексус". Пострадавшим оказана медицинская помощь", - проинформировали в департаменте полиции города Алматы. 

 
Данный факт расследуется сотрудниками управления полиции Бостандыкского района. Назначены соответствующие экспертизы.

 

Пожарные спасли щенков из горящего здания в Экибастузе

08.02.2022, 09:45 23901
Пожарные спасли щенков из горящего здания в Экибастузе
Фото: pavlodarnews.kz
ЭКИБАСТУЗ. 8 ФЕВРАЛЯ - Экибастузские пожарные вытащили четырех щенков из горящего здания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Четыре щенка находились внутри заброшенного кирпичного здания, где загорелся мусор. Их обнаружили пожарные, прибывшие тушить пламя, пишет Pavlodarnews.kz.

Животных вытащили на свежий воздух.
 
По данным ДЧС Павлодарской области, возгорание в заброшенном здании было потушено за семь минут, причиной могло стать неосторожное обращение с огнем.
 
Площадь пожара в одноэтажном здании составляла пять квадратных метров.
 

В Северном Казахстане подростка ранили из ружья

07.02.2022, 17:55 37401
В Северном Казахстане подростка ранили из ружья
Фото: polisia.kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 7 ФЕВРАЛЯ - В Северо-Казахстанской области 14-летний житель Петропавловска госпитализирован в детскую областную больницу с огнестрельным ранением, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе предварительного следствия установлено, что подростка ранил его 18-летний родственник в результате неосторожного обращения с оружием. Они вместе отправились в лесопосадки вблизи села Пресновка Кызылжарского района, чтобы поохотиться на животных. Гладкоствольное ружье изъято на месте происшествия, сообщили в пресс-службе департамента полиции СКО.
 
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 114 УК РК (Неосторожное причинение вреда здоровью). По факту незаконного хранения оружия также будут приняты меры административной ответственности. 
 

Всех владельцев оружия призываем к строгому соблюдению правил хранения. Данный факт - очередное свидетельство того, что безответственное отношение взрослых к оружию может привести к серьезным последствиям. Напоминаю, что добровольная сдача незаконно хранящегося оружия освобождает от уголовной и административной ответственности в случае, если не содержится состав иного правонарушения", - прокомментировал начальник ДП СКО полковник полиции Айдын Кабдулдинов. 

 
Ранее в Кызылординской области подростков ранили из ружья.
 

Хакеры взломали соцсети Минздрава РК

07.02.2022, 13:06 41436
Хакеры взломали соцсети Минздрава РК
НУР-СУЛТАН. 7 ФЕВРАЛЯ - Неизвестные взломали страницу Министерства здравоохранения РК в Facebook, а также страницу директора департамента по связям с общественностью Минздрава Асель Артакшиновой, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

К сожалению, неизвестные лица взломали страницу Министерства здравоохранения Республики Казахстан в социальной сети Фейсбук и личную мою страницу. По возврату листовки направлено письмо в головной офис Фейсбук. В этой связи, информацию в Фейсбуке временно будем публиковать через Инстраграм на моей странице и на личной странице министра здравоохранения Ажар Гиният", - сообщила Артакшинова на своей странице в Instagram. 

 
По ее словам, официальная информация министерства также постоянно публикуется на сайте, а также в других социальных сетях: Instagram и Телеграм. 
 

Десятки домов остались без тепла из-за аварии на трубопроводе в Караганде

07.02.2022, 11:31 43431
Десятки домов остались без тепла из-за аварии на трубопроводе в Караганде
Фото: Depositphotos
КАРАГАНДА. 7 ФЕВРАЛЯ - Жители 35 домов и трех объектов (два ресторана и автомойка) переведены на ухудшенный режим отопления в Караганде из-за аварии на трубопроводе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Для ликвидации дефекта на подающем трубопроводе диаметром 426 миллиметров в микрорайоне Степной-4 с 10.00 потребители 35 домов и трех объектов переведены на ухудшенный режим теплоснабжения. В ремонтных работах задействовано семь единиц спецтехники и 14 сотрудников", - сообщили в компании "Теплотранзит Караганда".

 
Работы продлятся до 17 часов, затем теплоподача будет восстановлена, пишет eKaraganda.kz.
 

Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Атырауской области

06.02.2022, 13:53 60861
Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Атырауской области
Фото: pixabay
АТЫРАУ. 6 ФЕВРАЛЯ - Пять человек пострадали в аварии на трассе в Атырауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение, уточняет издание "Мой ГОРОД". Авария произошла 5 февраля около 12.00 на республиканской трассе Астрахань - Атырау - Актобе, недалеко от поворота в поселок Макат. 
 
По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, произошло столкновение автомашины марки Toyota Camry и ГАЗели.
 
В результате ДТП пострадали пять человек, они с различными травмами доставлены в больницу. Полицейские проводят следственные действия.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов