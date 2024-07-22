21.07.2024, 21:38 22851

В Акмолинской области разбился кукурузник  

Жертв и пострадавших нет
В Акмолинской области разбился кукурузник
Фото: МЧС РК
Кокшетау. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Близ города Державинск самолет АН-2 потерпел крушение, жертв и пострадавших нет, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Сегодня в 10 километрах от города Державинск при взлете произошло возгорание самолета АН-2. Жертв и пострадавших нет. Пилот самостоятельно эвакуировался из горящей техники", - говорится в сообщении.



За 8 минут с момента вызова спасатели МЧС локализовали возгорание. На данный момент пожар ликвидирован.
 
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Теги:КрушениеСамолет

новости по теме

21.07.2024, 14:40 36061

Стало известно о состоянии пострадавших на ферросплавном заводе в Караганде

Состояние шестерых пострадавших остается крайне тяжелым
Стало известно о состоянии пострадавших на ферросплавном заводе в Караганде
Караганда. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В настоящее время продолжается оказание медицинской помощи восьми пострадавшим работникам карагандинского ферросплавного завода YDD Corporation. Все пациенты находятся в многопрофильной больнице имени профессора Х.Ж. Макажанова, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Карагандинской области.

Состояние шестерых пострадавших остается критическим, крайне тяжелым. Еще двое пациентов находятся в отделении интенсивной терапии. Борьба за здоровье и жизнь пациентов продолжается, оказывается вся необходимая медицинская помощь", - рассказали в управлении.


Для дополнительной медицинской помощи по поручению Министерства здравоохранения РК в Караганду прибыли сотрудники Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н.Д. Батпенова во главе с его директором Олжасом Бекарисовым. В состав медицинской бригады вошли опытные врачи-комбустиологи-реаниматологи. Столичные специалисты отметили, что местными врачами оказана вся необходимая на тот момент медицинская помощь.

Между тем в пресс-службе завода прокомментировали, что компания оказывает всестороннюю помощь пострадавшим и находится в постоянном контакте с медицинским персоналом больницы и родственниками пострадавших.

Напомним, на ферросплавном заводе YDD Corporation произошла внештатная ситуация. На печи № 1 произошел внезапный выброс пламени, в результате которого получили травмы различной степени тяжести восемь работников предприятия.
 
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Теги:заводПострадавшиеферросплавы
21.07.2024, 11:18 42696

В Актюбинской области из горящего дома спасли 55 человек  

В одной из квартир загорелись личные вещи
Актобе. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области в городе Хромтау произошел пожар в одном из многоквартирных домов. Спасатели эвакуировали 55 человек, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Сегодня утром в городе Хромтау в Актюбинской области в трехэтажном жилом доме произошло загорание личных вещей в квартире. Пожар ликвидирован за 31 минуту с момента поступления вызова", - рассказали в пресс-службе министерства.



Силами МЧС с помощью трехколенной лестницы спасены 15 человек, из них 6 детей. По лестничному маршу эвакуировано 40 человек, из них 12 детей.
 
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Теги:ХромтауПожарЭвакуация
21.07.2024, 09:24 45791

Пожар близ озера Талдыколь в Астане ликвидировали  

В столице потушили 1,5 тысячи квадратных метров загоревшегося сухостоя
Пожар близ озера Талдыколь в Астане ликвидировали
Фото: МЧС РК
Астана. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Пожарные потушили загоревшийся сухостой на площади 1,5 тысячи квадратных метров возле озера Талдыколь в Астане, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Пожар ликвидирован полностью, по уточненной информации, на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - проинформировали в пресс-службе МЧС.



Отмечается, что причина возгорания сухостоя устанавливается.

В ликвидации были задействованы силы и средства МЧС в количестве 33 человек личного состава, 7 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Астане загорелся сухостой.
 
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Теги:ПожарсухостойТалдыколь
20.07.2024, 16:47 63996

В Астане горит сухостой

Площадь пожара составила 1500 кв. м
Астана. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В районе озера Талдыколь горит сухая трава и камыш, сообщает пресс-служба МСЧ РК.

Загорание локализовано на предварительной площади 1500 кв. м. Угрозы жителям нет.

Информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия ведется работа по ликвидации пожара спасателями МЧС.
 
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Теги:ПожарАстанасухостой
20.07.2024, 12:57 67581

ЧП на заводе в Караганде: врачи рассказали о состоянии пострадавших

Заведено уголовное дело
ЧП на заводе в Караганде: врачи рассказали о состоянии пострадавших
Фото: pexels.com
Караганда. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 20 июля, на ферросплавном заводе YDD Corporation произошла внештатная ситуация. В результате которой пострадали восемь человек.

Telegram-канал "Патриот" выяснил, в каком состоянии пострадавшие.

Все восемь человек доставлены в многопрофильную больницу имени профессора Макажанова. У них ожоговые травмы. Шестеро - в отделении реанимации и интенсивной терапии. Двое - в отделении комбустологии. Состояние пятерых пострадавших оценивается как крайне тяжелое, двоих - как тяжелое, одного пациента - средней степени тяжести", - сообщили врачи.


Департамент полиции по факту произошедшего ЧП на ферросплавном заводе в Караганде завел уголовное дело по статье 156, часть 2, УК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Обстоятельства выясняются.
 
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Теги:заводЧППострадавшие
20.07.2024, 11:10 69376

Восемь человек пострадали в результате внештатной ситуации на ферросплавном заводе в Караганде

Все пострадавшие госпитализированы
Восемь человек пострадали в результате внештатной ситуации на ферросплавном заводе в Караганде
Караганда. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 20 июля, в 04.10 на ферросплавном заводе YDD Corporation произошла внештатная ситуация. На печи № 1 произошел внезапный выброс пламени, в результате которого получили травмы различной степени тяжести восемь работников предприятия, сообщает пресс-служба YDD Corporation.

На данный момент все пострадавшие сотрудники находятся в больнице, где им оказывается срочная медицинская помощь", - сообщили в YDD Corporation.

 
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Теги:заводЧППострадавшие
20.07.2024, 09:52 70991

Трагедия на "Майкаинзолото": опознано тело еще одного погибшего

Погибший - заместитель командира взвода спасателей
Трагедия на "Майкаинзолото": опознано тело еще одного погибшего
Фото: Instagram/asaiyn.baikhan
Павлодар. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Установлена личность спасателя, тело которого нашли на руднике АО "Майкаинзолото" на глубине 70 метров.

По найденному жетону и одежде установлено, что нашли тело 36-летнего заместителя командира взвода спасателей Айдоса Шаймердена", - написал аким Павлодарской области Асаин Байханов в своем аккаунте в Instagram.


Он добавил, что до сих пор не найдено тело 55-летнего водителя Айыпа Тлеубергенова.

19 июля в Павлодарской области спустя семь месяцев нашли тело спасателя, который вместе с автобусом провалился в воронку вблизи шахты Майкаинского рудника.

Напомним, в январе в результате обвала дороги на горно-рудном карьере в воронку провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих были извлечены в тот же день. Поиск еще двух человек велся более полутора месяцев. Спасательные работы прерывали из-за риска обвала грунта. 21 февраля международные эксперты заявили о риске продолжения спасательных работ на "Майкаинзолото" из-за нестабильного состояния почвы.

26 января комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" огласила результаты. Установлены 7 ответственных лиц, действия которых привели к групповому несчастному случаю.
 
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Теги:МайкаинзолотоТелоопознание
19.07.2024, 16:18 72586

Автобус упал в воронку: спустя семь месяцев найдено тело спасателя

Тело нашли на глубине 70 метров
Автобус упал в воронку: спустя семь месяцев найдено тело спасателя
Фото: МЧС РК
Павлодар. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области спустя семь месяцев нашли тело спасателя, который вместе с автобусом провалился в воронку вблизи шахты Майкаинского рудника, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

19 июля 2024 года при проведении земляных работ силами АО "Майкаинзолото" на глубине 70 метров обнаружено тело одного спасателя", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что на место проведения аварийно-спасательных работ прибыли спасатели, которые совместно с ТОО "РЦШ ПВАСС" подняли на поверхность тело и передали следственно-оперативной группе.

Для оказания психологической помощи родственникам погибшего на место также прибыл психолог", - добавили в МЧС.


Напомним, в январе в результате обвала дороги на горно-рудном карьере в воронку провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих были извлечены в тот же день. Поиск еще двух человек велся более полутора месяцев. Спасательные работы прерывали из-за риска обвала грунта. 21 февраля международные эксперты заявили о риске продолжения спасательных работ на "Майкаинзолото" из-за нестабильного состояния почвы.

26 января комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" огласила результаты. Установлены 7 ответственных лиц, действия которых привели к групповому несчастному случаю.
 
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Теги:ТелоПавлодарская областьНаходка

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