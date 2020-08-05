Актау. 4 августа. Kazakhstan Today - В Актау неизвестный мужчина пытался увести 10-летнего мальчика, передает Kazakhstan Today.

По словам тети мальчика Асем, одетый во всё чёрное мужчина схватил за руку мальчика и пытался увести в безлюдное место. Ребёнку удалось вырваться, пишет Lada.kz

Инцидент произошел возле одного из магазинов, расположенных в жилом комплексе "Green Plaza" в 17-м микрорайоне.

Мужчина был высокого роста, одетый во всё чёрное: трико, кофта, кепка, очки и маска. Схватил за руку племянника и пытался увести его под арку. Ребёнку удалось вырваться, ударить мужчину скейтбордом и убежать. Он сразу позвал старшую сестру, и они обратились к охранникам. Мужчина же убежал в сторону строящегося здания жилого комплекса. К сожалению, охрана не восприняла слова детей всерьёз, но всё же пошли к строящемуся зданию. Они должны были сразу вызвать полицию, так как было нападение на ребёнка, и связаться с родителями детей. Родители мальчика сейчас находятся в Нур-Султане, а дети приехали в Актау на каникулы, к бабушке и дедушке. К сожалению, дети слишком поздно сообщили о произошедшем", - рассказала Асем.

По словам женщины, на следующий день после инцидента к охранникам территории жилого комплекса приехали родственники детей.

Они хотели переговорить с охраной, написать заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов не приняли заявление, обосновав это тем, что мужчина "всего лишь взял за руку ребёнка и ничего не случилось". То есть надо было дождаться совершения преступления? Чтобы ребёнку был нанесён непоправимый урон? Дети скоро вернутся к родителям, вопросами, связанными с полицией, занимаются. Однако моя сестра, мама ребёнка, возмущена тем, что на территории ЖК свободно прогуливаются подозрительные посторонние личности. Камеры видеонаблюдения не работают, только на въезде на территорию ЖК. Остальные - муляжи. Моя сестра проживает в Нур-Султане, и, несмотря на то, что дом эконом-класса, кооператив собственников квартир занимается всем необходимым: территория закрыта, установлены шлагбаумы, посторонних не пропускают, камеры видеонаблюдения расположены на всех въездах, входах и подъездах. А тут такой шикарный жилой комплекс - и всё настолько плохо с безопасностью", - отметила Асем.

Тётя мальчика добавила, что в данный момент жители дома собираются писать коллективную жалобу на представителя кооператива собственников квартир жилого комплекса "Green Plaza".

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