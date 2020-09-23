В Актау нетрезвый подросток за рулем автомобиля трижды наехал на женщину

Актау. 22 сентября. Kazakhstan Today - Три раза переехал 58-летнюю жительницу Актау 15-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал Lada.kz , все произошло около двух месяцев назад во дворе дома №18 в 9-м микрорайоне. Около часа ночи на 58-летнюю женщину трижды наехал 15-летний подросток на легковом автомобиле марки Volkswagen Jetta, рассказала дочь пострадавшей Майина Агаларова.

По ее словам, подросток совершил наезд на ее мать три раза, в последний раз оставив женщину под колесами его автомобиля. У пострадавшей диагностированы переломы пяти ребер. Помимо этого, у нее проткнуто легкое и разорваны связки.

Сам "водитель" сначала убежал, после чего его поймали сотрудники правоохранительных органов. Его привели, его мама попросила извиниться, от него разило алкоголем. Потом моя мама рассказала, что она сделала ему замечание за вождение, так как во дворе находились другие машины. Он отреагировал неадекватно: наехал на нее, сбил с ног, после чего сдал назад, переехал ее и снова поехал вперед, оставив автомобиль над ней. Помог парень, находившийся поблизости. Он вытащил подростка из автомобиля и откатил машину, освободив маму из-под колес. Я не знаю, как назвать это существо, которое совершило это преступление, но то, что этот подросток сделал, должно привести к наказанию и не по административной статье, как нам сообщили в полиции", - сказала Майина Агаларова.

Девушка отметила, что в полиции им сообщили о досудебном расследовании в отношении владельца автомобиля.

За передачу управления несовершеннолетнему на хозяина автомобиля завели уголовное дело. Насколько я знаю, он не является отцом мальчика, он сожитель его мамы. Меня и нашу семью не устраивает такой расклад дел. Пусть тот, кто отдал подростку ключи от машины, понесет наказание, но и тот, кто совершил наезд, должен ответить по всей строгости закона. Его мама, когда подбежала к месту происшествия, кричала о том, что ее сыну ничего не грозит, ведь ему всего 15 лет. До совершеннолетия ему осталось три года, скольких еще он сделает инвалидами за это время", - возмутилась Майина Агаларова.

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