Актау. 12 февраля. Kazakhstan Today - В Актау вечером 65 человек эвакуировали из многоэтажного дома из-за пожара.

Пожар в квартире на седьмом этаже в 30-м доме 9-го микрорайона произошел 11 февраля, примерно в 21.11. Очаг возгорания находился на балконе, сообщили в пресс-службе Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, передает Kazakhstan Today.

Пожарные, прибыв на место происшествия через 6 минут после вызова, эвакуировали 65 жильцов дома, из них 15 детей, пишет Lada.kz

"Пострадавших нет. Хозяин квартиры был на месте. По его словам, он и еще двое приятелей находились дома на момент возгорания. Площадь горения составила около 15 квадратных метров. Очаг возгорания находился на балконе. Полностью квартира закопчена. Причину и ущерб установит дежурный дознаватель, - сообщили в ДЧС.

Всего задействовано семь единиц техники и 25 человек личного состава ДЧС Мангистауской области.

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