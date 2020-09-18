В Актау взорвался легковой автомобиль

Актау. 17 сентября. Kazakhstan Today - Инцидент произошел, 17 сентября, у дома №67 в 27-м микрорайоне города, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада ", пожарные получили сообщение о загоревшемся автомобиле Daewoo Nexia в 17.36. До их прибытия в машине взорвался газовый баллон. Также сообщается о втором пострадавшем от пламени автомобиле Lada Granta, который стоял рядом.

На тушение пожара был подан пеногенерирующий ствол "Пурга".

Пострадавших нет.

Очевидцы рассказали, что за пять минут до пожара возле автомобиля играли дети, которые открывали пассажирскую дверь.





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