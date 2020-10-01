В Актюбинской области произошло смертельное ДТП с участием КамАЗа

Актобе. 30 сентября. Kazakhstan Today - На степной дороге, в 20 километрах от села Карашатау в Айтекебийском районе Актюбинской области, произошло смертельное ДТП, передает Kazakhstan Today

По информации пресс-службы ДВД Актюбинской области, ДТП произошло 28 сентября. 37-летний водитель автомашины "Митсубиси", допустил лобовое столкновение с автомашиной КамАЗ.

В результате ДТП водитель автомашины "Митсубиси" скончался на месте происшествия. Водитель автомашины КамАЗ и два пассажира автомашины "Митсубиси" доставлены в реанимационное отделение ЦРБ Айтекебийского района", - уточнили в ведомстве.

Назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. Проводятся следственные действия.

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