В Актюбинской области у скота выявили бруцеллез

Спасатели и все спецслужбы, которые задействованы в операции, работают с угрозой здоровью и жизни

Фото: МЧС РК

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Павлодар. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - О ходе операции по спасению автобуса с людьми, который провалился в воронку вблизи шахты Майкаинского рудника, рассказал в кулуарах мажилиса заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана Бауыржан Сыздыков.





Ситуация очень сложная, очень серьезная. Когда специалисты сделали снимок для обнаружения примерного местонахождения автобуса, прибор показал, что там действительно есть скопление металла, но под этим металлом есть еще пустота, пространство", - сообщил замминистра по ЧС.









По словам спикера, спасатели и все спецслужбы, которые задействованы в операции, работают с угрозой здоровью и жизни. Ситуацию осложняет мороз и вероятность движения почвы в воронке.





Не дай Бог, сейчас обратно будет движение почвы, людей, которые там работают, может затянуть вниз", - прокомментировал Сыздыков.





МЧС РК





Он добавил, что этот случай уникальный. Казахстанские специалисты изучили опыт других стран, но нигде такого не случалось.





По мнению замминистра, до автобуса спасатели доберутся, ведь уже проделана большая работа, свыше 2 тысяч кубометров почвы вывезли, обеспечив условия для работы экскаватора. Есть вероятность, что дальше справляться будет проще.





Журналисты спросили Бауыржана Сыздыкова, можно ли прогнозировать время и вероятность спасения людей живыми. Он ответил, что обозначать время и делать прогнозы рано, учитывая, что спасателям крайне сложно.





Родственникам и близким порекомендовали набраться терпения и надеяться на хорошее.





Напомним, 4 января в Павлодарской области автобус с четырьмя пассажирами провалился в воронку вблизи шахты Майкаинского рудника. Позже были найдены тела двух спасателей.



