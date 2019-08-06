В Алматинской области произошло 3 землетрясения

Алматы. 5 августа. Kazakhstan Today - 4 августа в Алматинской области было зарегистрировано 3 землетрясения, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 4 августа 2019 года, в 18.31, в 258 километрах на северо-восток от Алматы произошло землетрясение. Энергетический класс землетрясения - 10,7. Магнитуда MPV - 4,6. Глубина 15 километров.

Еще одно землетрясение было зарегистрировано в 18.41. Его эпицентр расположен в 259 километрах на северо-восток от Алматы. Энергетический класс землетрясения - 9,2. Магнитуда MPV - 3,9. Глубина - 10 километров.

Кроме того, 4 августа 2019 года, в 19.15, зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 262 километрах на северо-восток от Алматы. Энергетический класс землетрясения - 8,8. Магнитуда MPV - 3,5. Глубина - 10 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

Кроме того, 5 августа 2019 года, в 01.05, сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Афганистана, в 815 километрах на юго-запад от Алматы.

Энергетический класс землетрясения - 12,0. Магнитуда MPV - 5.4. Глубина - 220 километров.

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