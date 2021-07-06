В Алматинской области совершил жесткую посадку вертолет с пассажирами на борту

ТАЛДЫКОРГАН. 5 ИЮЛЯ -5 июля, в 17.40, в Алматинской области совершил жесткую посадку вертолет Eurocopter "EC 130B4", регистрационный номер UP-EC008, эксплуатанта ТОО "Q-AVIA", передает KAZAKHSTAN TODAY.

На борту воздушного судна находился 1 член экипажа и 2 пассажира, пострадавших нет, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации.

По данному факту создана комиссия, управлением по расследованию авиационных происшествий и инцидентов Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК будет проведено расследование.

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