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В Алматинской области свадебный кортеж устроил беспредел на дороге

22.08.2022, 20:44 9461
В Алматинской области свадебный кортеж устроил беспредел на дороге
Фото: Кадр видео
КОНАЕВ. 22 АВГУСТА - В ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видеоролики, на которых засняты грубые нарушения правил дорожного движения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Полицейские установили личности водителей-нарушителей и привлекли их к административной ответственности, сообщает Polisia.kz
 
В ходе проверки установлено, что правонарушителями являются молодые сельчане, которые на арендованных двух Lexus GS 300 и трех Toyota Camry в день свадьбы своего друга по автодороге Междуреченск - Чапаево грубо нарушили ПДД. 
 
В отношении всех водителей составлены административные протокола по статье 593, часть 1, КоАП РК "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов" и по статье 601, часть 1, КоАП РК "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги". 
 
Со всеми участниками кортежа проведена разъяснительная беседа по недопущению впредь аналогичных правонарушений.
 
 

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В Алматы военнослужащий смертельно ранил себя

22.08.2022, 20:55 9081
АЛМАТЫ. 22 АВГУСТА - 22 августа около 15.15 при исполнении служебных обязанностей военнослужащий контрактной службы воинской части 3650 Абылай Сабыров, 2001 года рождения, допустил огнестрельное саморанение из закрепленного за ним табельного оружия пистолета Макарова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате полученного ранения военнослужащий скончался, сообщает Polisia.kz
 
Правоохранительные органы проводят следственные действия. Для выяснения причин и обстоятельств случившегося назначено служебное расследование. 
 

Главное командование и региональное командование "Онтустік" Национальной гвардии выражают глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего Абылая Сабырова", - отметили в ведомстве.

 
Другая информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия.
 

Заблудилась в 900 метрах от дома: пропавшего ребенка нашли в Костанайской области

22.08.2022, 17:56 13581
Заблудилась в 900 метрах от дома: пропавшего ребенка нашли в Костанайской области
Фото: ДП Костанайской области
КОСТАНАЙ. 22 АВГУСТА - Вечером 21 августа на пульт "102" отдела полиции Костанайского района обратилась жительница Тобола с сообщением о пропаже своего несовершеннолетнего ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
7-летняя девочка в 20.50 ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. По словам матери, это не первый случай, сообщает пресс-служба ДП региона.
 
Был организован ситуационный штаб, где распределены все силы и средства по городу с проческой всех прилегающих к месту проживания улиц. В течение двух часов при помощи служебно-розыскной собаки ребенок был найден в кустах в 900 метрах от дома. Как оказалась, малышка заблудилась. Девочку передали семье.
 

Пьяный водитель сбил пенсионера на велосипеде в Алматинской области

22.08.2022, 16:03 14726
ТАЛДЫКОРГАН. 22 АВГУСТА - Нетрезвого водителя, сбившего пенсионера на велосипеде, задержали полицейские Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вечером 21 августа в ОП Жамбылского района поступило сообщение о том, что у въезда в село Таран неизвестный автомобиль совершил наезд на велосипедиста и скрылся с места происшествия. В результате ДТП 81-летний пожилой мужчина доставлен в ЦРБ Жамбылского района", - сообщает Polisia.kz

 
Позже в соцсетях распространились кадры с места ДТП, на которых видно, что нетрезвый водитель автомобиля ведет себя агрессивно. 
 
 
В ходе розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 61-летний житель Карасайского района, управлявший автомашиной ZAZ Chance. 
 
В отношении правонарушителя возбуждено административное производство по трем статьям КоАП. 
 

В настоящее время задержанный взят под стражу. Автомашина водворена на штрафную стоянку", - сообщили в полиции. Для определения степени опьянения водителя назначена химико-токсикологическая экспертиза. 

 

Токаев направил телеграмму соболезнования Эрдогану в связи с крупными ДТП

22.08.2022, 14:14 15741
НУР-СУЛТАН. 22 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с крупными дорожно-транспортными происшествиями в провинциях Мардин и Газиантеп, приведшими к многочисленным жертвам и пострадавшим, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Разделяя горечь утраты, в этот тяжелый момент от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и семьям, потерявшим своих близких, а также братскому турецкому народу. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.




 

В Павлодарской области в результате ДТП погиб водитель

22.08.2022, 10:15 17781
Фото: Polisia.kz
ПАВЛОДАР. 22 АВГУСТА - В результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Калкаман - Баянаул - Керней погиб 51-летний водитель автомобиля, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Polisia.kz, авария произошла 21 августа в 18.00. 
 

Водитель автомашины Mercedes Benz E-220, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание автомашины в кювет. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. 53-летний пассажир с травмами госпитализирован в больницу", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. 

 
Сообщается, что машина водворена на специализированную штрафную стоянку. Проводится проверка.
 

В ДТП в Актюбинской области погибли 5 человек

22.08.2022, 08:41 19101
В ДТП в Актюбинской области погибли 5 человек
Фото: Polisia.kz
АКТОБЕ. 22 АВГУСТА - В Актюбинской области в ДТП погибли 5 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Polisia.kz, днем 21 августа 40-летняя водитель автомашины Lada Largus, двигаясь со стороны города Кандыагаша в направлении поселка Кенкияк, на 54-м км автодороги Покровка - Жанажол Темирского района, не справившись с рулевым управлением, допустила опрокидывание. 
 

В результате ДТП водитель автомашины и три пассажира (один из них ребенок) от полученных травм скончались на месте аварии. Еще один пассажир скончался в центральной районной больнице", - сообщили в полиции. 

 
Кроме того, еще пять человек (трое из них несовершеннолетние) были госпитализированы.

 

В Подмосковье погибла дочь известного российского философа Александра Дугина

21.08.2022, 15:02 32201
В Подмосковье погибла дочь известного российского философа Александра Дугина
Фото: yugopolis.ru
МОСКВА. 21 АВГУСТА - В результате взрыва автомобиля в Одинцовском городском округе в Подмосковье погибла журналист Дарья Дугина, дочь известного общественного деятеля, философа и политолога Александра Дугина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вечером 20 августа в результате взрыва автомобиля в Одинцовском городском округе в Подмосковье погибла журналист Дарья Дугина", - сообщает издание RT.

 
По данным следователей, в машине, за рулем которой находилась девушка, сработало взрывное устройство. Она погибла на месте.
 
Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту убийства, совершенного общеопасным способом.
 
Знакомые погибшей заявили, что взорванный автомобиль принадлежал отцу девушки, известному общественному деятелю Александру Дугину, который и должен был находиться за рулем.
 

Срочник из Атырау повесился на службе в Жамбылской области

21.08.2022, 13:50 28986
Срочник из Атырау повесился на службе в Жамбылской области
ТАРАЗ. 21 АВГУСТА - В Жамбылской области обнаружили тело военнослужащего, уроженца села Миялы Кызыкогинского района Атырауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

19 августа покончил с собой военнослужащий из Атырау, отбывавший службу в Жамбылской области", - сообщает газета "Ак Жайык" со ссылкой на страницу общественницы Бибигуль Рамазан в Facebook.

 
Близкие и знакомые погибшего считают, что он не стал бы самоубийцей по своей воле.
 

Он был старшим сыном в семье, надеждой и опорой родителей. У него есть сестра и младший брат. Он был моим учеником, и я знаю его честным и доброй души человеком, мы никогда не видели его грустным или подавленным", - говорит его учительница.


Напомним, 17 августа в Атырауской области скончался солдат-срочник.
 

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