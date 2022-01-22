В Алматинской области женщина нашла гранату в туалете

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АЛМАТЫ. 20 ЯНВАРЯ - Обнаружены места тайного захоронения боевиков, погибших в массовых беспорядках и террористической атаке на Алматы. Об этом корреспонденту KAZAKHSTAN TODAY сообщили в департаменте полиции (ДП) города.

Представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек проинформировала, что тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков.





В департаменте полиции Алматы подчеркнули, что речь идет об обнаружении мест захоронения тел, которые забрали без проведения вскрытия. Их личности установлены. Судебно-медицинские экспертизы будут проведены в строгом соответствии с уголовно- процессуальным законодательством РК.

Ранее начальник ДП Алматы Канат Таймерденов рассказал, что в дни беспорядков было зарегистрировано семь нападений на морги, из которых 41 тело погибших похитили неизвестные.

Нападение осуществляли профессионально подготовленные люди, в совершенстве владеющие оружием и методами ведения боя. При этом они не оставляли убитых, раненых забирали с собой", - сказал Канат Таймерденов.