В Алматы без вести пропали женщина и ее двухлетняя дочь

Facebook/Ислам Угушев

АЛМАТЫ. 12 АПРЕЛЯ - В Алматы без вести пропали женщина 1995 года рождения и ее дочь 2019 года рождения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Алматы ведутся поиски Тусеевой Сании 1995 года рождения и ее дочери 2019 года рождения.

Информация о пропаже была размещена пользователем Facebook.

9 апреля 2021 года вышли из дома по адресу: Баишева, 114 в 15.00 за продуктами и до настоящего момента не вернулись. Убедительная просьба ко всем жителям города Алматы и Алматинской области, оказать максимальное содействие в поисках. Любую потенциально важную информацию необходимо сообщить по указанным номерам телефонов: +7 702 852 80 00 Сархан, +7 707 252 61 00 Инициативный проект Совет общественной безопасности", - написал автор поста.

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